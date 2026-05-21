Visszaváltott palackokkal trükközött egy áruházi dolgozó, milliós összegre tett szert

A vád szerint a két korábbi felfüggesztett börtönbüntetés hatálya alatt álló férfi – a vádlott – egy kecskeméti nagyáruház alkalmazottjaként dolgozott a vádbeli időszakban. A vádlott 2024 ősze és 2025 tavasza között a munkakörével visszaélve a már visszaváltott palackokat apránként kihozta a raktárból és az áruházban kihelyezett automatánál újra visszaváltotta azokat.

Az alkalmazott fél év alatt 365 esetben a saját bankszámlájára utaltatta a palackokért járó összeget, így az időszak végére több mint 1,6 millió forint jogtalan haszonhoz jutott. Emellett további 57 alkalommal a visszaváltási összeg átutaltatása helyett vásárlási utalványt választott, majd az üvegvisszaváltó blokkokat az áruházi vásárlásai során az önkiszolgáló kasszáknál felhasználta, további 261.356 forinttal károsítva a munkáltatóját.

Az ügyészség az áruházi dolgozót információs rendszer felhasználásával, üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett csalás bűntettével vádolja és ezért vele szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozza azzal, hogy a korábbi felfüggesztett büntetéseit is utólag végre kell hajtani. Bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.