Berángatott egy 16 éves fiú egy 14 éves lányt az egyik kaposvári áruház vécéjébe, és szexuális erőszakot követett el rajta

Berángatott egy 16 éves fiú egy védekezésre képtelen 14 éves lányt az egyik kaposvári áruház fiú vécéjébe, és szexuális erőszakot követett el rajta. A Kaposvári Járási Ügyészség minősített szexuális erőszak bűntette miatt emelt vádat a fiúval szemben.

Mónok Andrea, a Somogy Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre azt felelte, hogy az ügyészség három év fiatalkorúak börtönében végrehajtandó szabadságvesztést, és négy év közügyektől eltiltást kért a bűncselekménnyel vádolt fiúra.

A 16 éves fiú tavaly februárban találkozott Kaposváron az ismerősei társaságában lévő 14 éves lánnyal. A fiatalok az este folyamán nagyobb mennyiségű alkoholt fogyasztottak, amitől a lány úgy berúgott, hogy a társainak kellett fognia a magáról alig tudó lányról séta közben.

Szexuális erőszak

A fiú elhatározta, hogy szexuális kapcsolatot fog létesíteni a kiszolgáltatott állapotú lánnyal, ezért igyekezett a közelébe férkőzni, és további alkoholos itallal kínálta. Amikor egy nyilvános illemhely közelében jártak, akkor a fiú behúzta a lányt az egyik fülkébe, ahol az érdemi ellenállást kifejteni nem tudó lánnyal szexuális cselekményt végzett.

– közölte az ügyészség.

A fiú az eset folyamán később is szexuális cselekményt akart végezni a védekezésre képtelen lánnyal, ezért beterelte őt egy park nyilvános mosdójába. A gondnok azonban elzavarta, ezért magára hagyta a lányt és barátjával elment a helyszínről.

Az ügyész kérdésünkre elmondta még, hogy a terhelt részleges beismerő vallomást tett a nyomozati szakban. Az ügyészség három év fiatalkorúak börtönében végrehajtandó szabadságvesztést, és négy év közügyektől eltiltást kért a bűncselekménnyel vádolt fiúra, aki jelenleg is javítóintézetben van egy korábbi balhéja miatt.