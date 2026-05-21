Őrangyalok tömkelege vigyázott a szörnyű balesetet szenvedett kézilabdázóra

A német profi kézilabdázó, Lasse Ohl vasárnap este frontálisan ütközött egy másik járművel a 253-as autópályán Észak-Hessenben, értesült a Tagespiegel.

A lapnak a klub megerősítette a baleset tényét.

Mentővel vitték a kasseli kórházba, ahol alapos vizsgálatokon esett át. Szerencsésnek mondhatja magát, hogy csak könnyebb sérüléseket szenvedett

– nyilatkozta a klub szóvivője.

Műtét vaklármával

A Bild ugyanakkor úgy értesült, hogy a beállós sürgősségi műtéten esett át feltételezett hasi szervi sérülések miatt, de a gyanú végül nem igazolódott be.

„Lasséra őrangyalok tömkelege vigyázott a baleset során. Az izomtömege minden bizonnyal sokat segített neki” – mondta Timm Schneider, a Hüttenberg ügyvezető igazgatója.

Ohl 2022-ben még a Melsungen játékosaként mutatkozott be a német élvonalban, majd 2024-ben a Hüttenberg szerződtette. A jelenlegi szezonban 25 mérkőzésen 59 gólt szerzett.

Súlyos sérült is akadt

A balesetben érintett másik autóban ketten utaztak, a 19 éves sofőr és az 52 éves utasa, utóbbi súlyos sérüléseket szenvedett.

Az ütközést követően három mentőautót, két sürgősségi orvost és egy mentőhelikoptert is a helyszínre vezényeltek, a súlyos sérültet végül a helikopterrel kellett a kasseli kórházba szállítani.