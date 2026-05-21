Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke kedd este képeket posztolt az oldalán, melyek szerint párjával, Varga Judit volt igazságügyi miniszterrel zenéltek a diósgyőri templomban. Varga hegedűn játszott, míg Windisch orgonán kísérte, utóbbi kommentje szerint az Ave Mariát adták elő.

Van, amikor nagyon fontos támaszt ad a zene, különösen a közös zenélés.…

– írta az ÁSZ elnöke a bejegyzésében.

Varga Judit Novák Katalin volt köztársasági elnökkel a kegyelmi ügy miatt kényszerült arra, hogy lemondjon politikai pozícióiról. A volt igazságügyi miniszter a közélettől való visszavonulásának bejelentésekor K. Endre kegyelmi kérvényének ellenjegyzéséről azt írta: „Én folytattam azt a több mint huszonöt éves gyakorlatot, miszerint az igazságügyi miniszter tudomásul veszi az elnök kegyelmi döntését. Az elnök döntésének ellenjegyzéséért a politikai felelősséget vállalom.” Azóta nem osztott meg további részleteket az ügyben.

Magyar Péter kedden nyilvánosságra hozta a bicskei gyermekotthon pedofil igazgatójának segítő K. kegyelmi ügyéről azokat a dokumentumokat, amelyeket az Igazságügyi Minisztériumban találtak. A miniszterelnök a sajtótájékoztatóján azt is mondta: előfordulhat, hogy Varga Juditot szándékosan nem tájékoztatták arról, hogy az általa eredetileg elutasításra javasolt kegyelmi kérvényt a köztársasági elnöki hivatalban támogatták, mielőtt visszaküldték neki ellenjegyzésre.