Direkt a tóba hajtott, mert azt hitte, a Tesla Cybertruck a vízen is simán átmegy

Tesla Cybertruck a tó vízében.
Grapevine Police Department﻿
A Tesla nem úgy teljesített a vízben, ahogyan a söfőr elképzelte.
2026. 05. 21. 07:59
Szándékosan belehajtott egy texasi tóba egy férfi, mert ki akarta próbálni Tesla Cybertruckjának „gázló üzemmódját” – számolt be róla a BBC. A jármű végül elakadt, vezetője ott hagyta a vízben, végül a rendőrségnek és a tűzoltóságnak kellett kiszednie. A sofőrt később letartóztatták, amiért a tó egy lezárt szakszán vezetett járművet.

A Cybertruck gázló üzemmódja (wade mode) egy olyan funkció, amely lehetővé teszi, hogy az autó áthajtson nagyobb víztesteken. A Tesla vállalása szerint ennek köszönhetően patakokon és folyókon is keresztül lehet haladni, de csak 81,5 centiméteres vízmélységig. A texasi hatóságok ennek ellenére mindenkit óva intenek a vízbe hajtástól, mert az biztonsági és jogi aggályokat is felvet. Vagyis attól, hogy a jármű képes bemenni a vízbe, még nem biztos, hogy ez veszélytelen és törvényes is.

A rendőrség azt is elárulta, hogy a férfi vallomása szerint szándékosan azért hajtott a tóba, hogy kipróbálja a gázló üzemmódot, de a jármű hamarosan megbénult, és víz kezdett szivárogni az utastérbe is.

A Tesla jelenleg a legolcsóbb Cybertruck modelleket 70 ezer dollárért (több mint 20 millió forint) kínálja. A kezelési útmutatóban a cég leszögezi, mindig a vezető felelőssége, hogy felmérje a víz mélységét, mielőtt belehajt, és hogy a vízben való vezetés során történő semmilyen sérülést nem fedez a garanciájuk.

A gyártó arra is felhívja a figyelmet, hogy nem ajánlatos mély vagy erős sodrású vizekben vezetni.

