Példátlan eset: leszavazták a közmédiacég vezérigazgatójának, Áder egykori sajtófőnökének beszámolóját

Két igen, három nem és öt tartózkodás mellett nem fogadta el a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. nevű közmédiacég vezérigazgatójának éves beszámolóját a cég tulajdonosi jogait gyakorló Közszolgálati Közalapítvány Közszolgálati Testülete – értesült a Telex a testület egyik tagjától.

A lap szerint az eredmény példátlan, mert eddig még soha nem fordult még elő, hogy a vezérigazgató beszámolóját nem fogadták el.

Egyébként Altorjai Anita beszámolója arról szólt, hogy a médiaszolgáltató eleget tett-e e törvényben megfogalmazott elvárásoknak a közszolgálati médiaszolgáltatás céljaira és alapvető elveire vonatkozóan.

A Duna Médiaszolgáltató a közszolgálati tévé- és rádióadókat, illetve az MTI-t magában foglaló közszolgálati médiaszolgáltató cég, amelynek mint megrendelőnek a közmédia másik entitása, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) legyártja a közszolgálati műsorokat.

Áder János korábbi sajtófőnökét, Altorjai Anitát 2022-ben választotta meg a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. új vezérigazgatójának a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma. Altorjai Dobos Menyhértet váltotta a poszton.

A beszámoló elutasítása után a következő lépés az lehet, ha kezdeményezik Altorjai, a közmédia vezérigazgatójának leváltását.

Mint arról beszámoltunk, Altorjai volt az egyik vezető, aki a Fidesz április 12-i veresége után levélben fordult a közmédia állományához. Ebben többek között azt kérte az alkalmazottaktól, hogy az Országgyűlés megalakulásáig és az új médiatörvények megalkotásáig „legyenek türelemmel”, és a vonatkozó törvények és szabályok szerint, a munkaszerződésben meghatározott módon lássák el a feladatukat.