szexuális úton terjedő betegségeknemi betegségekecdcfertőzés
Tudomány

Rekordmagas a nemi betegségek száma Európában

Peter Dazeley / Getty Images
A szexuális úton terjedő fertőzések erős fájdalommal járhatnak.
24.hu
2026. 05. 21. 08:54
Peter Dazeley / Getty Images
A szexuális úton terjedő fertőzések erős fájdalommal járhatnak.

Rekordszámú szexuális úton terjedő fertőzés történt Európában az elmmúlt években. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) legfrisebb adatai szerint a tripperes esetek száma 2015 és 2024 között 303 százalékkal nőtt meg, ugyanezen időszak alatt a szifiliszes esetek száma több mint duplájára emelkedett. Ezek mellett rendkívül magas a Chlamydia-fertőzés és az LGV jelenléte is a kontinensen.

A szexuális úton terjedő fertőzések esetszáma már 10 éve folyamatosan emelkedik, 2024-ben viszont évtizedes rekordot döntöttek meg. Kezelés nélkül ezek a fertőzések súlyos szövődményekkel járhatnak, krónikus fájdalmat és meddőséget okozhatnak, de szifilisz emellett szív- és idegrendszeri problémákat is okozhat

– mondta Bruno Ciancio, az ECDC közvetlenül terjedő és védőoltással megelőzhető betegségek osztályának vezetője.

A szakértő kiemelte, egyre gyakrabban találkoznak azzal a jelenséggel is, hogy a szifilisz átterjed az újszülöttekre, ami akár maradandó károkat is okozhat bennük. Mindezek elkerülése érdekében azt ajánlja, új partnerek esetén mindig használjunk óvszert, és fordoljunk orvoshoz, ha fájdalmat, válladékozást vagy sebet észlelünk nemi szerveink környékén.

Az ECDC szerint a megelőzéshez mindemellett fontos lenne, hogy az európai országokban könnyebben hozzáférjenek az emberek a szűrővizsgálatokhoz, gyorstesztekhez és mostaninál gyorsabban részesülhessenek kezelésben. Éppen ezért arra kérik a közegészségügyi hatóságokat, hogy sürgősen frissítsék a szexuális úton terjedő betegségekre vonatkozó irányelveiket és stratégiáikat.

Kapcsolódó
Nem csak az esemény utáni tabletta segíthet, ha kiszakad az óvszer
A 24.hu fogamzásgátlásról szóló sorozatának utolsó részében az óvszert és az esemény utáni tablettát mutatjuk be Dr. Ács Nándor segítségével.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Mit hova dobsz? Jól szelektálsz? Tudod, melyik hulladékot hova kell rakni? – kvíz
Gulyás szerint a Tisza alkotmánymódosításából az következik, hogy lazítanak az eddigi migránspolitikán
Krausz Ferenc alapítványa 17 milliárdot kapott eddig az államtól, de csak az összeg 1 százalékát használták fel
Két eseményt is töröltek Magyar Péter ausztriai programjából
Előállt az üzletasszony, aki leleplezte a NER-feleségek luxuséletét
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik