Rekordmagas a nemi betegségek száma Európában

Rekordszámú szexuális úton terjedő fertőzés történt Európában az elmmúlt években. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) legfrisebb adatai szerint a tripperes esetek száma 2015 és 2024 között 303 százalékkal nőtt meg, ugyanezen időszak alatt a szifiliszes esetek száma több mint duplájára emelkedett. Ezek mellett rendkívül magas a Chlamydia-fertőzés és az LGV jelenléte is a kontinensen.

A szexuális úton terjedő fertőzések esetszáma már 10 éve folyamatosan emelkedik, 2024-ben viszont évtizedes rekordot döntöttek meg. Kezelés nélkül ezek a fertőzések súlyos szövődményekkel járhatnak, krónikus fájdalmat és meddőséget okozhatnak, de szifilisz emellett szív- és idegrendszeri problémákat is okozhat

– mondta Bruno Ciancio, az ECDC közvetlenül terjedő és védőoltással megelőzhető betegségek osztályának vezetője.

A szakértő kiemelte, egyre gyakrabban találkoznak azzal a jelenséggel is, hogy a szifilisz átterjed az újszülöttekre, ami akár maradandó károkat is okozhat bennük. Mindezek elkerülése érdekében azt ajánlja, új partnerek esetén mindig használjunk óvszert, és fordoljunk orvoshoz, ha fájdalmat, válladékozást vagy sebet észlelünk nemi szerveink környékén.

Az ECDC szerint a megelőzéshez mindemellett fontos lenne, hogy az európai országokban könnyebben hozzáférjenek az emberek a szűrővizsgálatokhoz, gyorstesztekhez és mostaninál gyorsabban részesülhessenek kezelésben. Éppen ezért arra kérik a közegészségügyi hatóságokat, hogy sürgősen frissítsék a szexuális úton terjedő betegségekre vonatkozó irányelveiket és stratégiáikat.