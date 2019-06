Fury az első menetre ígérte a kiütést és nem sokat tévedett

A német Tom Schwarz 24 győzelemmel a háta mögött érkezett a brit Tyson Fury elleni nehézsúlyú bokszmérkőzésre, és a mérlegelés során nagyon lazán tűrte, hogy a brit pár centire az arcától üvöltve szidja.

A 27 győzelmet és 1 döntetlent számláló Fury első menetes kiütést ígért Schwarznak, de a meccset végül a második felvonásban sikerült lezárnia. Bár az első menetben is a brit dominált, de a másodikban egyértelmű volt a helyzet, egy nagy ütéssel a padlóra küldte a németet, aki ugyan folytatni tudta, de Fury újabb rohamot indított, mire a mérkőzésvezető beszüntette a küzdelmet.

