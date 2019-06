Ki viselné ennyire hidegvérűen, hogy pár centiről sértegetik?

Magyar idő szerint vasárnap hajnalban rendezik a Tyson Fury–Tom Schwarz nehézsúlyú bokszmérkőzést. A fogadóirodáknál egyértelműen Fury az esélyes, aki 27 győzelmet és 1 döntetlent ért el pályafutása során.

Ahogy a hatalmas meglepetéssel végződő Andy Ruiz Jr.-Anthony Joshua meccs is megmutatta, Fury nem mehet biztosra, főleg, hogy Schwarz eddig mind a 24 mérkőzést megnyerte.

A meccs előtti mérlegelésen természetesen ment a szokásos üzengetés, amiben Fury volt az aktívabb, az ígérte ellenfelének, hogy az első menetben kiüti és harmadosztályú csövesnek nevezte.

Schwarz abszolút hidegvérűen fogadta a sértéseket, és a legjobb reakciója az volt, mikor előkapott egy csokit és elmajszolta, miközben Fury pár centire tőle üvöltött.

“I’m knocking you out in one round, ya third rate dosser!”

“I eat a Snickers…” 😂

What Tyson Fury and Tom Schwarz said to each other during the final face off 👀 #FurySchwarz pic.twitter.com/7Yvy5QUyFG

— Boxing on BT Sport 🥊 (@BTSportBoxing) 2019. június 15.