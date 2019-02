Magyar játékos volt a kupaelődöntős Barca hőse

Most rendezik a kosárlabda Király Kupa nyolcas döntőjét, csütörtökön már le is ment két negyeddöntős mérkőzés, ezeken a Tenerife és a Barcelona jutott be a legjobb négy közé.

Hanga Ádám ezúttal a padon kezdett, ám így is nyerőember tudott lenni a Valencia ellen: csapata már 11 pontos hátrányban is volt az első félidőben, amikor fontos kosaraival segített be a felzárkózásba. Ezután a negyedik negyedben lépett ismét elő, 73-73-nál volt két triplája, a Barcelona pdig ebben a szakaszban zárta le a meccset és nyert végül 86-79-re.

Hanga 27 perc alatt 12 pontot, 4 lepattanót, 2 asszisztot és 3 labdaszerzést tett be a közösbe. A Barca ellenfele a szombati elődöntőben a Tenerife lesz.

Eredmény – Király Kupa, negyeddöntő Barcelona – Valencia 86-79

Nyitókép: Sonia Canada/Getty Images