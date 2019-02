Nélkülöznie kell legjobbjait a kosárlabda-válogatottnak

Rosco Allen nem játszik a magyar férfi kosárlabda-válogatottban a világbajnoki selejtezősorozat utolsó két csoportmérkőzésén.

Rosco Allen most nem utazik haza, japán klubjában nagyon fontos mérkőzések várnak rá, így ezúttal tettünk egy gesztust a játékos és az egyesület irányába. Továbbra is nagyon fontos tagja a válogatottunknak, aki mindig, a világ túlsó végéről is azonnal jött. Példaértékű a hozzáállása, igazán megérdemli, hogy most a klubjára összpontosíthasson