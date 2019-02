Van, aki már tudja, ki nyeri a Super Bowlt

Magyar idő szerint hétfőn hajnalban, 0:30-tól rendezik a Super Bowlt, vagyis az NFL nagydöntőjét, melyben a New England Patriots és a Los Angeles Rams mérkőzik meg egymással Atlantában. A mérkőzést majd élő, szöveges közvetítésben lehet követni a 24.hu-n, addig is itt van pár kedvcsináló cikk:

Az NFL saját csatornája, az NFL Network is a döntő lázában ég, viszont elkövettek egy nem is annyira apró hibát, amit, mivel már a 21. században élünk, természetesen azonnal rögzítettek többen is. Az történt, hogy véletlenül rossz reklámot adtak le, egy olyat, amiben már a New England Patriots hatodik Super Bowl-győzelmét ünnepelték.

NFL Network runs wrong commercial pic.twitter.com/MQYVmCDa7L — Heart of NFL (@HeartofNFL) 2019. február 1.

Természetesen nem újdonság, hogy előre legyártanak ilyen reklámszpotokat, más kérdés, hogy ezzel sikerült kellő témát szolgáltatni az összeesküvés-elméletekre NFL-drukkereknek – főleg, hogy a Patsről van szó.

