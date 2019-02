Én nem is Tom Bradytől félnék leginkább a Super Bowlon

Tom Brady megint megcsinálta, de most ne róla beszéljünk

A konferenciadöntők után már írtunk arról, hogy az NFL-t most már közel két évtizede domináló New England Patriots legnagyobb erőssége, hogy minden idők legjobb irányítója, Tom Brady mellett rendre előlép valaki a totális ismeretlenségből, és ha csak egy-egy játékra is, de nagyon fontos pillanatban húz váratlanul nagyot – legyen ez egy hihetetlen elkapás, egy szép futás vagy egy meccsnyerő szerelés.

A Patriots-nál az évek alatt a legalább annyira kiismerhetetlen, mint amennyire mogorva vezetőedző, Bill Belichick dinasztiát épített fel, amelyben minden egyes játékosnak, még a keret utolsó tagjának is fontos szerepe van. Nem lehet a győzelmeket és a bajnoki címeket csak a sztárokhoz kötni, Tom Brady sem lenne ötszörös bajnok a kiegészítők, legfőképpen az elkapói nélkül. Az egy dolog, hogy ő 10-ből 10-szer oda dobja a labdát, de valakinek épp ott kell állni, vagy futni fél méternyi előnnyel és a passzt nyilván le is kell húzni.

Nem túl bonyolult a Patriots támadójátéka, a csapatrész koordinátora, Josh McDaniels viszont kiválóan tudja forgatni a játékosokat és a játékhívásokat. A Patriots nem arról híres, hogy akkor Brady eldobja a vakvilágba a labdát; McDanielsék általában lassan, de magabiztosan építik fel a támadásokat. Sokszor néhány yardos passzok is megteszik, ha a többi játékos rendesen blokkol, jól futja meg az útvonalakat, a rövid játékból először a szükséges yardok, majd extrayardok, akár még touchdown is összejöhet.

Brady a pályafutása során nem csak remek kiegészítőkkel, de kiváló elkapókkal is dolgozhatott: ott volt anno a Pats első két SB-győzelménél Deion Branch, majd a Halhatatlanok Csarnokába választott Randy Moss, a modern slot elkapók egyik prototípusa, Wes Welker és most itt van minden idők (egyik) legjobb tight endje, Rob Gronkowski is.

Az 51. Super Bowlt viszont egy másik, kevésbé sztárolt, de megbízható elkapó nyerte meg a 3-28-ról felálló Patriotsnak. Az 53. Super Bowl előtt, a Kansas City Chiefs elleni konferenciadöntőben pedig ugyanez a játékos húzta le a legfontosabb passzokat a hosszabbításban.

A Los Angeles Ramsnek bizony fel kell készülnie, mert Atlantában is ott lesz Brady egyik kedvenc célpontja, a fontos helyzetek specialistája, az irányítóból faragott elkapó, Julian Edelman.

A rájátszás legnagyobb királya

Talán nincs ember a Földön, aki jobban érti és megérti Tom Bradyt, mint Julian Edelman. Itt ez a srác, akit amúgy a New England 2009-ben irányítóként draftolt az utolsó körben, mert Belichick úgy gondolta, megvan a sebessége ahhoz, hogy a trükkös játékoknál bevethető legyen. Az egyetemen nem hozott kiemelkedő számokat, alacsonynak is tartották, 178 centiméteres irányítóként nem nagyon bíztak benne, hogy megállja a helyét az NFL-ben.

Az első naptól kezdve elkapóként számolt vele Belichick, ez pedig a modern liga történetének egyik legnagyobb húzásának bizonyult. Egy végtelenül intelligens, elnyűhetetlen fegyvert kapott a két Super Bowl-vereség után a karrierjét újradefiniáló Tom Brady. A két játékos között nagyon szoros, már-már testvéri kötelék húzódik, megértik egymást, félelmetes párost alkotnak.

Ez amúgy a rájátszásokban mutatkozik meg igazán. Ha Edelman az alapszakaszban még el-elront útvonalakat, elejt labdákat, ahogy eljön a január, mintha teljesen kicserélnék, és ez sokak szerint a történelem (egyik) legjobb elkapójává teszik őt a playoffban. Ha csak a számokat nézzük, még az is lehet, hogy igazuk van:

A legjobb elkapók a rájátszásokban: Játékos Csapat Elkapás Yardok TD Jerry Rice 49ers/Raiders 151 2245 22 Julian Edelman Patriots 105 1271 5 Reggie Wayne Colts 93 1254 9 Hines Ward Steelers 88 1181 10 Wes Welker Patriots/Broncos 88 866 5 Michael Irvin Cowboys 87 1315 8 Rob Gronkowski Patriots 75 1076 12 Anquan Boldin 4 csapat 70 1057 8 Marvin Harrison Colts 65 883 2 Deion Branch Patriots/Seahawks 64 948 4 Cris Carter Vikings/Eagles 63 870 8 Julio Jones Falcons 61 834 6

Julian Edelmanen kívül mindössze egyetlen játékos (Jerry Rice) van a liga történetében, aki 100-nál több elkapással rendelkezik. Ha erre még azt is mondja valaki, hogy úgy könnyű, ha a Patsnek igazából alig van ellenfele a konferenciájában – ez nyilvánvaló butaság amúgy, hiszen emlékezhetünk egy bizonyos Peyton Manningre is például –, akkor csak elég megnézni a Super Bowlokat; ha valahol, hát az éles helyzetekben ő a legnagyobb király.

A 49. Super Bowlon, a Seattle Seahawks elleni meccsen a mezőny legjobbjaként 109 yardot és egy meccsnyerő touchdownt hozott össze,

Az 51. Super Bowlon, az Atlanta Falcons ellen 87 yardot és a Super Bowlok történetének legnagyobb és legfontosabb elkapását hozta.

Benne lehet bízni, ha éppen nem sérült és nincs eltiltva, a New England Patriots legfélelmetesebb fegyvere. Brady azt mondta róla, talán azért is ennyire jó, mert korábban irányítóként játszott, és így könnyebben felismeri a lehetőségeket. A legendás Jerry Rice pedig oda és vissza van tőle.

Megvan ez az Anyátokat-mentalitás. Azt csinálok, amit akarok, akkor, amikor én akarok. Bármit megteszek a csapatomért és a győzelemért

– jellemezte Edelamant a Halhatatlanok Csarnokába 2010-ben beiktatott Rice.

Én, ha Los Angeles Rams-szurkoló lennék, nem is Tom Bradytől félnék a leginkább. Őt még le is lehet gyűrni, a nagyobb baj ott kezdődik, amikor valaki éppen átírja a fizika törvényeit. Vigyázó szemeinket Julian Edelmanre vessük.