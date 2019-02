Jön a Super Bowl, itt vannak a legnagyobb Pats- és Rams-drukker hollywoodi sztárok

Február 3-án rendezik az amerikai futball liga döntőjét, a Super Bowlt, amin a New England Patriots csap össze a Los Angeles Rams alakulatával, ennek apropóján pedig hoztunk egy nagy gyűjtést azokról a híres szurkolókról, akik egyik vagy másik csapat győzelméért fognak majd szorítani a fináléban. Ben Affleck és Matt Damon barátságát nem fogja elrontani a meccs, mert ugyanannak drukkolnak, de az egykoron balhés Mark Wahlbergből és a marcona Danny Trejoból simán kinézünk egy lelátói bunyót.

A SB mindig óriási sportesemény az Egyesült Államokban, és egyre kevésbé szól persze a sportról, sokkal inkább a szórakoztatásról, tekintve, hogy egymást agyalják azok az előadók, akik fel akarnak lépni a döntő félidejében. Meg persze ott vannak azok a cégek, amik bődületes pénzeket fizetnek azért, hogy 20-30 másodperc erejéig megmutathassák magukat a reklámidőben. A legtöbbször minden kreativitásukat erre a pillanatra összpontosítják az olyan brandek, mint a Budweiser, de nem ritka, hogy nagyobb mozifilmek is ilyenkor debütálnak vadi új előzetesekkel.

Kezdjük a New England Patriots leghíresebb szurkolóival, szép hosszú listát lehet összerittyenteni belőlük:

Ben Affleck: a 46 éves színész mögött nincsenek túl fényes hónapok, de egy Pats-győzelem bizonyára jó kedvvel töltené el. New Englandben nőtt fel, és élethosszig tartó rajongónak tartja magát, többször a csapat címerével ellátott ruhákban megy ki az utcára, tehát tényleg nem a divatdrukker kategóriát erősíti.

Matt Damon: annyira jó barátok Ben Affleckkel, hogy ugyanannak a csapatnak szurkolnak. Ami persze nem meglepő, hiszen gyerekkorukban gyakorlatilag szomszédok voltak. Damon a foci mellett őrült nagy baseball-rajongó is, de a Patsért való szorítását magas szinten űzi, néha különféle pubokban.

Sir Elton John: ő ugyan nem a hollywoodi sztárok sorát erősíti, de mivel Amerikában is brutálisan népszerű az angol zenész, betettük a gyűjtésbe. Az énekes közeli barátja a Pats tulajdonos, Robert Kraftnak. Még tiszteletbeli kapitánnyá is választották a brit előadót.

Joe Krasinski: Emily Blunt férje, a Hang nélkül című film színész-rendezője Bostonban nőtt fel, és évek óta hatalmas Patriots-drukker. Instagramján nem sok kép van, de abból a kevésből természetesen akad olyan, ahol Pats-sapkában örül a Super Bowlba jutásnak.

Mark Wahlberg: Hollywood egyik emblematikus akciósztárja őrült nagy Patriots-szurkoló, szinte minden meccsen a lelátóról szorít kedvenc csapatának, többször pedig a pálya szélén is feltűnik. Néhány alkalommal még a pályára is bement, hogy ölelkezzen egyet a New england-i játékosokkal. Az pedig csak hab a tortán, hogy nemrég főszerepet vállalt egy filmben, ami Patriots címmel került a mozikba. És ha ez sem lenne elég: a színész állítólag már júliusban brutális nagy téttel fogadott arra, hogy a Pats be fogja húzni a Super Bowlt.

Gisele Bündchen: az nem a véletlen műve, hogy a szupermodell is Patriots-drukker, hiszen Bündchen férje épp Tom Brady, a New England emblematikus arca, akivel már 2006 óta egy párt alkotnak. A modell egyébként az európai focinak is rajongója, másik kedvenc csapata a brazil Grémio, mivel Bündchen Brazíliában született.

Steven Tyler: az Aerosmith frontembere énekelt már Pats-meccsen nemzeti himnuszt is, de ő nem az a fajta hatalmas drukker, aki minden meccsen kint kiabál csapata sikeréért. Mindenesetre idén sem kérdés, hogy kinek szorít majd a Super Bowlon.

Jon Bon Jovi is elég nagy Pats-szurker, lépett már fel a stadionjukban, és előszeretettel látogat ki a meccsekre. Emlékezetes pillanat volt, mikor a Pittsburgh Steelers ellen lejátszott meccs félidejében a kilátogató szurkolók énekelték az énekes Livin’ On A Prayer című számát. Ebbe a díszpáholyban ücsörgő Bon Jovi is bekapcsolódott, a kamera meg szépen felvette:

Chris Evans: az amerikai színész, Amerika Kapitány megformálója az egyik legismertebb drukkere a Patriotsnak. Evans fiatal kora óta szorít a csapat sikeréért, 2014-ben és 2016-ban például ő narrálta a New England szezonjairól készült filmeket is. Két éve Jimmy Kimmel late-night showjában járt, ahol szenvedélyes szurkolásáról is szó esett, sőt, mutattak egy felvételt is, amin Evans majd’ megőrül egy Pats-touchdownnál (1:30-tól látható):

Jöhetnek a Los Angeles Rams leghíresebb drukkerei:

Ty Burrell: a Modern család című sorozat Emmy-díjas főszereplője saját magát élethosszig tartó Rams-szurkolóként jellemzi. 2016-ban például úgy vett részt a csapat egyik meccsén, hogy a félidőben el kellett szaladnia, mert Emmy-díjat kellett átvennie.

Bryan Cranston: a Breaking Bad többszörösen díjnyertes színésze izgalmas szurkolója a Ramsnek, mert gyerekkora óta az ő sikerükért szorít. Ám 1995-ben a csapat Saint Louisba költözött, köszönhetően az előző szezonokban elért rémes eredményeknek. Cranston ezt nehezen tudta megemészteni, és majdnem- vagy csak részben eltávolodott az alakulattól:

Olyan ez, mintha másik csapatért szorítanál. Egy kicsit el is vesztettem irántuk a lelkesedésem, de aztán visszanyertek maguknak

– mesélte a színész egy reggeli rádióműsorban.

Terry Crews: a Los Angeles Rams igazolt játékosa volt, 1991-től linebacker (sorhátvéd) pozícióban. Crews hat évig focizott, mielőtt 1997-ben visszavonult. Eztán állt színésznek. Anno James Corden műsorában azt mondta:

Én vagyok a leghíresebb Rams-fan az egész világon.

Danny Trejo: a börtönt is megjárt amerikai színész gyerekkorában nem foglalkozott a futballal, hiába élt Los Angelesben, mert minden energiáját lekötötték a kábítószerek. Trejo azonban aktív színészi pályafutása idején már szakított időt a Ramsre, és még fogadni is szokott a meccseikre. Cranstonhoz hasonlóan, ő is nehezen élte meg a csapat költözését:

Fogadnom kellett volna a meccseikre. Aggódtam a sok pontvesztés miatt, de annyira sem érdekelt már, hogy megtegyem pénzzel. Az sem érdekelt, ki a fene játszik egyáltalán a csapatban. De most már itt vagyok. Visszatértem, teljes erővel.

Flea: a Red Hot Chili Peppers basszusgitárosa igazi hardcore fannak számít a Rams életében. A Los Angeles-i születésű zenész gyerekkorától kezdve imádja a csapatot, Twitter-oldalán többször megnyilatkozott már erről:

Los Angeles-i kos vagyok, és az is leszek örökre.

Robert Patrick: az amerikai színész szinte mindenkinek a Terminator II. – Az ítélet napja című film negatív főszereplőjeként van meg a fejében. A színész több mint 30 évig Los Angelesben élt, pár éve például azzal büszkélkedett a Twitteren, hogy feleségétől szezonbérletet kapott a Rams meccseire. Nem meglepő hát, hogy sokszor posztol képet a stadionból szurkolva.

Most már csak egy kérdés maradt, amire február harmadikán fogunk csak választ kapni: melyik csapat szurkolói örülhetnek majd a győzelemnek? Titkon pedig reménykedünk egy Wahlberg-Trejo bunyóban is, ha a meccs esetleg túlontúl unalmas mederben zajlana.

