Egy birkózóbíró kényszerhajvágással akasztotta ki Amerikát

Az Egyesült Államokban a szabadfogású birkózás meglehetősen népszerű sport. Középiskolai, egyetemi bajnokságokat is rendeznek, így nem csoda, hogy országos hír lett abból, amikor egy New Jersey-i szőnyegbíró a tizenéves fekete fiút közvetlenül a szőnyegre lépés után felszólította; amíg nem vágja le a dús raszta frizuráját, addig nem indítja el a meccset.

Holott a szabályok értelmében Andrew Johnson, a Buena Regionális Gimnázium tanulója akár speciális birkózó sapkát is húzhatott volna, de ezt sem engedte neki a spori, így aztán kénytelen-kelletlen levágták a srác haját:

Epitome of a team player ⬇️

A referee wouldn’t allow Andrew Johnson of Buena @brhschiefs to wrestle with a cover over his dreadlocks. It was either an impromptu haircut, or a forfeit. Johnson chose the haircut, then won by sudden victory in OT to help spark Buena to a win. pic.twitter.com/f6JidKNKoI

— Mike Frankel (@MikeFrankelSNJ) 2018. december 20.