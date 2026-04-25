Gulyás és Semjén közösen adta át a tiszás egészségügyi miniszter apjának szobrát

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség korábbi vezetője és Semjén Zsolt, a KDNP elnöke szombaton közösen avatta fel Hegedűs Loránt püspök szobrát Budapesten.

Az eseményről Semjén egy Biblia-idézet kíséretében számolt be. „De mi nem vagyunk meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk” – írta az átadó eseményről készült fotók alá a politikus.

Idősebb Hegedűs Loránt református lelkész 1991 és 2002 között volt a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke. Politikai szerepére jellemző, hogy 1998-ban a MIÉP-hez köthető Magyar Út Körök mozgalom tiszteletbeli elnökévé is megválasztották.

Hegedűs Loránt négy gyermeke közül korábban ifjabb Hegedűs Loránt volt a legismertebb, miután lelkészként a MIÉP alelnöke lett, és 1998-2002 között parlamenti képviselő is volt.

Másik fia viszont a napokban ért karrierje egyik jelentős állomásához. Hegedűs Zsolt, orvos, a MOK korábbi vezetője Magyar Péter kormányának egészségügyi minisztere lesz.