Katalin hercegné olyan fülbevalót viselt a minap, amihez Dianának és John Travoltának is köze van

Katalin hercegné egyedül vett részt április 25-én a hivatalos Anzac-napi megemlékezésen. Tudniillik, ilyenkor az első világháborúban, különösen az 1915-ös gallipoli partraszállás során elesett katonákra emlékeznek.

A Westminster-apátságban tartottt megemlékezésre a hercegné egy kék kosztümben érkezett, és azt a fülbevalót viselte, amit esküvői ajándékba kapott korábban, írja a Vogue.

Ezek a néhai Diana hercegné ékszerei, 1994-ben példul ezt viselve pózolt a brit Vogue címlapján, sőt, 1985-ben a Fehér Házban is ez volt rajta, mikor John Travoltával táncolt.