Állkapocstöréssel ért véget az NB I-es meccs a diósgyőri focistának

Az első félidő végén egy felívelt labdánál csattant össze a két játékos, és mindketten a földön maradtak (az esetről készült videót itt lehet megnézni). Melyiknek a fejbőre szakadt fel, Demetert pedig hosszasan ápolták, majd hordágyon hagyta el a pályát, így számára az első félidőben véget ért a találkozó.

Az esetet követően kórházba szállították Demeter Milánt, ahol megállapították, hogy a bal felső állkapocscsontja eltört, illetve enyhe agyrázkódást szenvedett.

A kisvárdai kórházból hazaengedték, hétfőn újabb vizsgálatok várnak rá, és annak eredményének ismeretében lehet megmondani, hogy mikor állhat legközelebb a szakmai stáb rendelkezésére” – nyilatkozta a 21 éves játékos állapotáról a Diósgyőr honlapján Csákányi István csapatorvos.

A Diósgyőr végül 2-1-re győzött, ám ez csak szépségtapasznak elég, hiszen az már eldőlt, hogy a miskolciak búcsúznak az élvonaltól. Arról, hogy miért kritizálta a játékosait Révész Attila, a Kisvárda edzője, itt olvashat.