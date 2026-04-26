Állkapocstöréssel ért véget az NB I-es meccs a diósgyőri focistának

Az első félidő végén egy felívelt labdánál csattant össze a két játékos, és mindketten a földön maradtak (az esetről készült videót itt lehet megnézni). Melyiknek a fejbőre szakadt fel, Demetert pedig hosszasan ápolták, majd hordágyon hagyta el a pályát, így számára az első félidőben véget ért a találkozó.
Az esetet követően kórházba szállították Demeter Milánt, ahol megállapították, hogy a bal felső állkapocscsontja eltört, illetve enyhe agyrázkódást szenvedett.
A kisvárdai kórházból hazaengedték, hétfőn újabb vizsgálatok várnak rá, és annak eredményének ismeretében lehet megmondani, hogy mikor állhat legközelebb a szakmai stáb rendelkezésére” – nyilatkozta a 21 éves játékos állapotáról a Diósgyőr honlapján Csákányi István csapatorvos.
A Diósgyőr végül 2-1-re győzött, ám ez csak szépségtapasznak elég, hiszen az már eldőlt, hogy a miskolciak búcsúznak az élvonaltól. Arról, hogy miért kritizálta a játékosait Révész Attila, a Kisvárda edzője, itt olvashat.
NB I, 31. forduló:
Kisvárda Master Good – Diósgyőri VTK 1-2
Puskás Akadémia FC – Újpest FC 2-0
Nyíregyháza Spartacus FC – Zalaegerszegi TE FC 2-1
pénteken játszották:
Kolorcity Kazincbarcika SC – MTK Budapest 0-0
vasárnap játsszák:
Ferencvárosi TC – Paksi FC 17.00
Debreceni VSC – ETO FC 19.30
A tabella:
1. ETO FC 30 18 8 4 59-29 62
2. Ferencvárosi TC 30 18 5 7 57-31 59
3. Debreceni VSC 30 13 10 7 46-34 49
4. Zalaegerszegi TE FC 31 13 9 9 48-37 48
5. Paksi FC 30 13 8 9 55-41 47
6. Puskás Akadémia FC 31 12 6 13 38-40 42
7. Újpest FC 31 11 7 13 47-50 40
8. Kisvárda Master Good 31 11 7 13 35-46 40
9. Nyíregyháza Spartacus FC 31 10 8 13 44-54 38
10. MTK Budapest 31 9 9 13 52-59 36
11. Diósgyőri VTK 31 6 10 15 38-58 28
12. Kolorcity Kazincbarcika SC 31 5 3 23 27-67 18
1.: BL-selejtező
2-3.: Konferencia Liga-selejtező
11-12.: kieső