Előkerült egy videó az ifjú Szájerről, a Fidesz megalakulásáról beszél

Izgalmas videó került fel a BBC Archive YouTube-oldalára. Az 1989: Teenage Life in Hungary (1989: Tinédzserek élete Magyarországon) című BBC-dokumentumfilm egy részletét közölték, amelyben Nick Thorpe, a BBC budapesti tudósítója bemutatja az akkori magyar tizenévesek életét.

Megszólal benne László, aki egy budapesti 9. kerületi lakótelepen él, szereti a focit, a számítógépes játékokat és az R-GO zenekart, vagy éppen Gabriella, aki egy pesti lakótelepen él és újságíró szeretne lenni, a KISZ-táborban pallérozódik.

De ami különösen érdekes: szóba kerül a Fidesz megalakulása is: „A Kommunista Ifjúsági Szövetség bírálata arra vezérelt néhány diákot, hogy hozzanak létre egy nem hivatalos csoportosulást, a Fideszt, a Fiatal Demokraták Szövetségét. Eleinte a rendőrség megpróbálta megakadályozni őket, de úgy tűnik, megmaradnak” – hallható az archív felvételen, majd meglátjuk az ifjú Szájer Józsefet, a narrátor pedig így vezeti fel:

A fiatal kommunisták központja előtt József, az új csoportosulás – amelynek még irodája sincs – egyik vezetője elmondta, mit akarnak.

És Szájer – angolul – el is mondja, idézzük:

Olyan Magyarországot akarunk, ahol nincs ellenőrzés fentről minden polgár felett. Szabad polgárokat akarunk, akik (…) szabadon élhetnek, szervezkedhetnek, újságokat adhatnak ki, és azt tehetik, amit akarnak, bármiféle ideológiai korlátozás és ellenőrzés nélkül.

A felvételt eredetileg 1989. január 12-én sugározta a BBC 2.