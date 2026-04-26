Bánki Erik nem veszi fel a mandátumát, és nem lesz tagja a hamarosan megalakuló új Országgyűlésnek, erősítette meg a Fidesz regionális pártigazgatója, Baranya legismertebb fideszes politikusa a Pécs Aktuál értesüléseit.

Bánki – aki tavaly azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy orrszarvút lőtt Afrikában – egyben azt is bejelentette: visszavonul a frontpolitikától.

Vasárnap délelőtt a Facebook-oldalán írt részletesen döntésének okairól. A vereség okairól eddig tudatosan nem szólalt meg állítása szerint, mert „egy csapatjátékosnak az a dolga, hogy először a saját közösségében értékeljen. Ott mondja el a véleményét, ott folytassa le azokat a vitákat, amelyek szükségesek a pontos elemzéshez, és csak utána forduljon a nyilvánosság felé.”

Voltak közöttünk olyanok, akik ezt nem várták meg. Türelmetlenek voltak, nem tudták kezelni indulataikat, vagy csak olcsó népszerűségre vágytak. Én egyikükhöz sem tartozom

– fogalmazott.

Úgy van az értékelésekkel, mint a „Bor, mámor, Provence” című egyik legkedveltebb filmjében, amikor a nagybácsi az unokaöccsével sakkozik, ezt idézte is:

– Max: Nyertem!

– Henry bácsi: Nem, nem nyertél.

– Max: De igen! Matt!

– Henry bácsi: (elveszi a figurát / lép egyet) Nem figyeltél eléggé.

– Max: Ez csalás!

– Henry bácsi: Nem, ez lecke.

És itt hangzik el a kulcsmondat szerinte: „A vereségből többet tanul az ember, mint a győzelemből.”

„Ez az életben is pontosan így van. Az elmúlt 17 évben minden országos és önkormányzati választást megnyertünk. Nem kicsit, nagyon. A legtöbbet kétharmados többséggel. Olyan támogatást kaptunk a magyar választóktól, amelyre nem volt példa Magyarország történetének demokratikus választásai során. Ez felemelő érzés volt, de egyben nagy felelősség is” – magyarázta.

Azt is el kell ismerni ugyanakkor, hogy a 16 év kormányzás közben kicsit elkényelmesedtünk, kicsit természetessé vált számunkra, hogy minden választást megnyerünk. Így éppen a legfontosabb dolgok maradtak el: azok a belső viták és egyeztetések, amelyek előre viszik egy politikai közösség munkáját. Azok a fontos információk, amelyek a terepről, az emberektől jönnek, és amelyeket az országgyűlési képviselőkön, valamint a politikai munkatársakon keresztül tudunk az országos vezetés felé közvetíteni. Ezek a csatornák beszűkültek, sőt több esetben sajnos el is dugultak. Nem jutottak el az utóbbi időben a fontos információk a döntéshozók felé. Ennek tudom be azt, hogy rossz kampánystratégia mentén, rossz üzenetekkel próbáltuk elérni az embereket, és meggyőzni a támogatóinkat arról, hogy ránk szavazzanak

– fogalmazott.

Kitért arra is, hogy az elmúlt 16 évben felnőtt egy teljesen új generáció. „A mai 30 évesek még gyerekek voltak akkor, amikor mi már kormányozni kezdtünk. Számukra a Fidesz egy adottság volt. Rajtunk kívül nem ismertek mást. Az ő szempontjukból talán természetes is lehet, hogy kíváncsiak valami újra, valami másra. Kíváncsiak voltak azokra az ígéretekre, amelyeket egy új politikai formáció hozott be a közéletbe. Az ő szempontjukból teljesen mindegy volt, hogy ezek az ígéretek hihetőek-e, reálisak-e vagy sem, mert nincs viszonyítási alapjuk.”

Mi elég idősek vagyunk ahhoz, hogy még emlékszünk a kommunista módszerekre, arra a hazug ideológiára, amely megtörte és megölte a lelkeket a második világháború utáni Magyarországon. Olyan béklyót rakott a társadalomra, amelyből nehezen tudtunk szabadulni az 1989-es rendszerváltást követően. Az 50 év alatti választóknak azonban nincsenek ilyen tapasztalataik. Őket sokkal könnyebb megvezetni ezzel az ideológiával, azzal, hogy minden rossz volt korábban, mindenki bűnös, aki részese volt annak a rendszernek, és majd ezután minden jó lesz. Nem racionális, pusztán ideológiai alapon. Úgy látszik, hogy az idők változtak, az eszközök azonban sajnos nem

– írta.

Most kisebbségbe szorultak, lehet, hogy rövid távon, de az is lehet, hogy középtávon ott is maradnak. Ennek ellenére nem szabad feladniuk szerinte, de változásra van szükség a táboron belül is.

A vereség után nyilván változásra van szükség a táboron belül is. A miniszterelnök úr azt mondta a választás utáni keddi értékelés során, hogy mindannyian gondoljuk végig, mit is szeretnénk a következő időszakban. Abszolút megérti azt, hogy azok, akik 20–30 éve a politikai frontvonalban harcolnak, vagy elmúltak 60 évesek, úgy döntenek, hogy befejezik. Ezt nem tekinti cserbenhagyásnak. Ez kulcsmondat volt számomra, hiszen én is 36 éve vagyok a politika frontvonalában. 28 évet töltöttem el parlamenti képviselőként, 21 évig vezettem parlamenti szakbizottságot, és törekedtem arra, hogy mindig a legjobb és leghatékonyabb döntéseket tudjuk meghozni

– jelezte, hozzátéve: 56 évesen eljött számára a váltás ideje. „Jöjjenek most azok, akik lehetőséget szerettek volna kapni már korábban is, akikben van bizonyítási vágy, bátorság és küzdeni akarás, és persze még elég fiatalok is ahhoz, hogy felépítsenek egy politikusi karriert.”

A családjával egyeztetve úgy döntött, hogy eggyel hátrébb lép, 36 év után befejezi a frontpolitikát, de a háttérből mindent megtesz azért, hogy a közösségük egyben maradjon.

Bánkiról 2023 augusztusában írtuk meg, hogy úgy vett hatalmas földeket, hogy eközben félmilliárdos tartozása volt.