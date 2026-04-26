Nyilvános italozás, közpénzből védett barátnő, hazugságvizsgálat a beosztottaknak: Kash Patel botrányról botrányra bukdácsol az FBI élén

Rágalmazási perrel válaszolt Kash Patel, az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda, azaz a FBI igazgatója egy róla szóló, súlyos állításokat megfogalmazó cikkre. Az április 17-én az Atlantic magazinban megjelent portré Patel kiszámíthatatlan viselkedését és vezetési problémáit festette le, és újra reflektorfénybe helyezte azt a pályaívet meg hatalomgyakorlási stílust, amely már jóval a kinevezése előtt is megriasztotta a washingtoni nemzetbiztonsági elit egy részét.

A lap állításait Patel perre vitte, a reakció azonban csak megerősítette azt a képet, amely az elmúlt évek amerikai sajtóbeszámolóiból kirajzolódott: egy olyan FBI‑igazgatóét, akinek Donald Trumphoz fűződő személyes lojalitása, a kritikára való érzékenysége és a konfliktusos döntései nemcsak politikai vitákat, hanem intézményi válságot is gerjeszthetnek.