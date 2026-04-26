Nyilvános italozás, közpénzből védett barátnő, hazugságvizsgálat a beosztottaknak: Kash Patel botrányról botrányra bukdácsol az FBI élén

Kash Patel, az FBI igazgatója egy sajtótájékoztatón a Robert F. Kennedy Igazságügyi Minisztérium épületében 2026. április 21-én, Washingtonban.
2026. 04. 26. 10:01
Rágalmazási pert indított Kash Patel, az FBI igazgatója az Atlantic magazin ellen, miután a lap április 17-én megjelent portréja kiszámíthatatlan vezetőként, intézményi kockázatként ábrázolta őt. Nem egy kivételes incidensről van szó: Patel villámgyors felemelkedése, Donald Trumphoz fűződő feltétlen lojalitása és az FBI élén hozott konfliktusos döntései egyre súlyosabb kérdéseket vetnek fel az amerikai szövetségi nyomozóhatóság működésével és függetlenségével kapcsolatban.

Rágalmazási perrel válaszolt Kash Patel, az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda, azaz a FBI igazgatója egy róla szóló, súlyos állításokat megfogalmazó cikkre. Az április 17-én az Atlantic magazinban megjelent portré Patel kiszámíthatatlan viselkedését és vezetési problémáit festette le, és újra reflektorfénybe helyezte azt a pályaívet meg hatalomgyakorlási stílust, amely már jóval a kinevezése előtt is megriasztotta a washingtoni nemzetbiztonsági elit egy részét.

A lap állításait Patel perre vitte, a reakció azonban csak megerősítette azt a képet, amely az elmúlt évek amerikai sajtóbeszámolóiból kirajzolódott: egy olyan FBI‑igazgatóét, akinek Donald Trumphoz fűződő személyes lojalitása, a kritikára való érzékenysége és a konfliktusos döntései nemcsak politikai vitákat, hanem intézményi válságot is gerjeszthetnek.

Orrszarvú öklelte halálra a rinocéroszokat védő aktivistát
Belehalt sérülésébe az influenszer, akit a brit X-Faktor sztárja gázolt el
Panyi: Orbán Viktor az Egyesült Államokba utazik a focivébére, Tiborczék már várják
Zelenszkij Azerbajdzsánt nézte ki az oroszokkal folytatandó béketárgyalások helyszínének
„Orbán Viktor ezt nem tekinti cserbenhagyásnak” –  Bánki Erik nem veszi fel a mandátumát, visszavonul a politikától
