Hadházy Ákos: Orbán Viktor így előbb kerülhet előzetesbe

Hadházy Ákos csak vasárnap reggel olvasta, hogy Orbán Viktor nem veszi fel mandátumát. A korrupcióellenes küzdelem ismert arca leplezetlen örömmel fogadta a hírt.

Azt írta a közösségi oldalán, hogy ez azért nagyszerű, mert egy valódi rendszerváltásnál így még a jelenlegi Fidesz-elnök mentelmi jogának

kiadását sem kell megvárni, pár nappal előbb lehet előzetesbe tenni.

Hadházy Ákos szerint Orbán Viktor elszámoltatásához ezt muszáj lenne megtenni, hiszen ennek minden feltétele adott: fennál a súlyos bűncselekmények alapos gyanúja, a szökés veszélye, a bizonyítékok eltüntetésének, tanúk befolyásolásának (zsarolás, lefizetés) veszélye.

Magyar Péter szombaton felszólította a NAV, a rendőrség és az ügyészség vezetőjét, hogy vegyék őrizetbe a NER oligarcháit,

ne hagyják őket a Tisza-kormány megalakulása előtt olyan országokba menekülni, ahonnan egyelőre nincs kiadatás.

Török Gábor a 24.hu-nak azt mondta: Magyar Péter szavazótáborának egyértelmű elvárása, hogy a választási győzelem után

a guillotine kerüljön beüzemelésre. És az a helyzet, hogy valójában Magyar Péter politikai érdeke is ez.

A politológus szerint a Tisza Párt elnökére megosztó személyi, szakpolitikai, költségvetési döntések várnak, így a leendő miniszterelnöknek inkább használnak az olyan konfliktusos témák, mint a közjogi intézmények vezetőinek lemondatása vagy az elszámoltatás.