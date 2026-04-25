BL: Tizedjére is Final Fourba jutott az ETO

A párharc első mérkőzését vasárnap Dániában 36-28-ra nyerték a győriek így aztán tetemes előnnyel készültek a visszavágóra. A dánok 5-5-ig tudták tartani a lépést a címvédővel, utána viszont finoman szólva lelépte őket a győri együttes. Félidőben már 17-8-ra vezetett az ETO, amiből adódott, hogy az Odense a bravúr közelében sem lesz.

Térfélcsere után azért megrázták magukat a skandinávok, de 22-17-es győri előnynél ismét belehúzott az ETO és olyan egyértelmű fölényben kézilabdázott, hogy csak a gólkülönbség lehetett kérdéses, végül 15 góllal kerekedett ellenfele fölé.

A BL végjátékában 2014 óta rendeznek négyes döntőt, eddig minden tornára a magyar fővárosban került sor. A Győr idén sorozatban a tizedik alkalommal lép pályára Budapesten.