Magyar Péter május 5-én Olaszországba megy

A Tavaszi szél – az ébredés című dokumentumfilmet bemutatják a Riviera Nemzetközi Filmfesztiválon. Magyar Péter közösségi oldalán jelentette be, hogy ezért május 5-én Olaszországba utazik.

A Tisza Párt elnöke emlékeztetett rá, hogy az alkotás korábban milyen sikereket ért el, két hete pedig vezeti az HBO nézettségi listáját is.

Magyar Péter a róla szóló film alkotóinak (Topolánszky Tamás Yvan, Sümeghy Claudia) azt köszönte meg, hogy mindenkihez eljuthatott a film, az olasz fesztivál szervezőinek pedig a meghívást. Az állami hírügynökség Magyar Péter bejelentéséhez hozzátette, hogy a Riviera Nemzetközi Filmfesztiválon (RIFF) bemutatott alkotást a Juno Pictures készítette, a produkciós cég már korábban közölte Facebook-oldalán, hogy a dokumentumfilm lesz a RIFF nyitófilmje. 2019-ben Topolánszky Tamás Yvan nyerte a legjobb rendezés díját a Curtiz – A magyar, aki felforgatta Hollywoodot című életrajzi filmjével.

Kritikánkban korábban azt írtuk: a Partizán-interjútól a Hősök teréig ívelő, Magyar Péterről szóló alkotást nem lehet egyszerű dokumentumfilmként nézni, nemcsak témája és olykor egészen reklámfilmes stílusa, hanem az időzítése miatt sem. A Topolánszky rendezésében készült filmben megszólal több szakértő, így Ruff Bálint is, akiről csak néhány napja derült ki, hogy ő váltja Gulyás Gergelyt, a Magyar-kormánynak ő lesz a Miniszterelnökséget vezető minisztere.