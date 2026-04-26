Kultúra

Magyar Péter május 5-én Olaszországba megy

admin Farkas György
2026. 04. 26. 10:06
Halluci-Nation / JUNO11
Meghívták a Tavaszi szél ottani bemutatójára.

A Tavaszi szél – az ébredés című dokumentumfilmet bemutatják a Riviera Nemzetközi Filmfesztiválon. Magyar Péter közösségi oldalán jelentette be, hogy ezért május 5-én Olaszországba utazik.

A Tisza Párt elnöke emlékeztetett rá, hogy az alkotás korábban milyen sikereket ért el, két hete pedig vezeti az HBO nézettségi listáját is.

Magyar Péter a róla szóló film alkotóinak (Topolánszky Tamás Yvan, Sümeghy Claudia) azt köszönte meg, hogy mindenkihez eljuthatott a film, az olasz fesztivál szervezőinek pedig a meghívást. Az állami hírügynökség Magyar Péter bejelentéséhez hozzátette, hogy a Riviera Nemzetközi Filmfesztiválon (RIFF) bemutatott alkotást a Juno Pictures készítette, a produkciós cég már korábban közölte Facebook-oldalán, hogy a dokumentumfilm lesz a RIFF nyitófilmje. 2019-ben Topolánszky Tamás Yvan nyerte a legjobb rendezés díját a Curtiz – A magyar, aki felforgatta Hollywoodot című életrajzi filmjével.

Kritikánkban korábban azt írtuk: a Partizán-interjútól a Hősök teréig ívelő, Magyar Péterről szóló alkotást nem lehet egyszerű dokumentumfilmként nézni, nemcsak témája és olykor egészen reklámfilmes stílusa, hanem az időzítése miatt sem. A Topolánszky rendezésében készült filmben megszólal több szakértő, így Ruff Bálint is, akiről csak néhány napja derült ki, hogy ő váltja Gulyás Gergelyt, a Magyar-kormánynak ő lesz a Miniszterelnökséget vezető minisztere.

Kapcsolódó
A Partizán-interjútól a Hősök teréig ível, de nem sok újat mond Magyar Péterről a Magyar Péter-film
Március 12-én kerül mozikba az egész estés Magyar Péter-film, a Tavaszi szél – az ébredés. Lehet-e újat mutatni a Tisza elnökéről, és az elmúlt évtizedek legjobban dokumentált közéleti eseménysoráról? Kritika.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik