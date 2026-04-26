Orrszarvú öklelte halálra a rinocéroszokat védő aktivistát

Egész életében az orrszarvúk védelméért küzdött az az aktivista, akit felöklelt egy orrszarvú egy dél-afrikai rezervátumban.

Április 23-án Schoeman van Jaarsveld reggeli őrjáraton volt csapatával (az orrszarvúkat az orvvadászoktól védő biztonsági cégének embereivel) a Samara Karoo Rezervátumban, amikor egy 1300 kilogrammos orrszarvú előtört a bozótból és nekiment az 58 éves férfinak – írja a Daily Mail. A mentők kiérkezésekor van Jaarsveld már nem élt.

A járőrcsapat egy másik tagja könnyebben megsérült, az orrszarvú sértetlen maradt.

Az amerikai Sunnak nyilatkozott egy vadőr, aki szerint „valami nagyon rosszul sült el, szembe kerültek egymással, és a barátomat súlyosan megsebesítette” az állat.

Van Jaarsveld másik barátja szerint a támadás brutális volt, Schoeman sérülése olyan súlyos volt, hogy már semmit nem lehetett tenni. A férfi hozzátette: