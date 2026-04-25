Rengeteg kondenzcsík jelent meg Budapest felett, elmagyarázták, mi áll a jelenség mögött

Sokan figyeltek fel szombaton arra, hogy feltűnően sok kondenzcsík jelent meg az égen Budapest felett. A jelenség miatt többen is kérdéseket tettek fel a közösségi médiában, hogy mi okozhatta a szokatlanul látványos csíkozódást.

A jelenség hátteréről egy szakmai magyarázat is megjelent a Tudásmorzsák a repülésről nevű Facebook-oldalon, amely szerint a kondenzcsíkok kialakulását elsősorban a magaslégköri hőmérséklet, a páratartalom és a szélviszonyok együttes hatása magyarázza.

A magasban sok pára volt, ezért maradtak meg a csíkok

A bejegyzés szerint a kondenzcsíkok kialakulásához több feltételnek is teljesülnie kell a repülés közben. Szükséges hozzá megfelelő mennyiségű pára, mínusz 30 Celsius-fok alatti hőmérséklet, valamint viszonylag gyenge légmozgás.

Egy, a budapesti Pestszentlőrincen végzett rádiószondás mérés adatai alapján az látszott, hogy körülbelül 9500 és 12 ezer méter közötti magasságban jelentős mennyiségű pára volt jelen a levegőben. Ez az a magassági tartomány, ahol a legtöbb utasszállító repülőgép közlekedik.

A mérési adatok azt is mutatták, hogy ebben a rétegben a szél sebessége viszonylag alacsony volt, ami hozzájárult ahhoz, hogy a kialakuló kondenzcsíkok hosszabb ideig megmaradjanak, és ne oszoljanak fel gyorsan.

Bár valószínűleg a Budapest fölötti kondenzcsíkok valószínűleg így sem voltak olyan látványosak, mint az az eset, amikor az amerikai légierő egyik gépe egy péniszt rajzolt az égre.

Nem szokatlan jelenség, csak ritkán ennyire látványos

Bár az összeesküvés-elméletek híveit valószínűleg nem különösebben érdekli, de a szakmai magyarázat szerint a jelenség nem rendkívüli, azonban akkor válik különösen látványossá, amikor egyszerre sok repülő halad át olyan légrétegen, ahol a páratartalom magas, és a szélviszonyok kedveznek a csíkok megmaradásának.

Mivel az utasszállító repülőgépek többsége ugyanabban a magassági tartományban repül, ilyenkor szinte minden áthaladó járat látványos kondenzcsíkot hagy maga után.

Ez magyarázza azt is, hogy egyes napokon alig láthatók csíkok az égen, máskor viszont rövid idő alatt sok, vastag és tartós kondenzcsík jelenik meg a város felett.