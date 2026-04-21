„Ez a döntés nemhogy nem segíti a magyar labdarúgás helyzetét, de egyenesen rontja” – mit gondolnak a másodosztályú csapatok az osztályozóról?

Ahmed Nadhir Benbouali, a Gyõr (j2), Somogyi Ádám (b2) és Kocsis Gergõ (j), a Videoton játékosai a labdarugó MOL Magyar Kupa nyolcaddöntõjében.
Krizsán Csaba / MTI
admin Aranyossy Áron
2026. 04. 21. 13:03
A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) április 14-én úgy határozott, hogy az élvonalból csak az utolsó helyezett esik ki automatikusan. Az utolsó előtti, 11. helyen záró együttes osztályozót játszik az NB II második helyezettjével az elsőosztályú szereplésért. A javaslatot az NB I-es csapatok támogatták, lapunk pedig azt szerette volna megtudni, mi a véleménye az NB II-es egyesületeknek a döntésről.

Az NB II-es csapatok helyzetével a Ziccer podcastban is foglalkoztunk, hiszen a döntés meglehetősen az élvonalbeli csapatoknak kedvez. A másodosztályú egyesületek ugyanis csak akkor jutottak komoly anyagi támogatáshoz az MLSZ ösztönzőiben, ha egyáltalán nem alkalmaztak külföldi játékost, edzőt. Ezt a jelenleg az NB I-es bajnoki címért csatázó ETO FC kivételével minden klub betartotta az elmúlt években, ráadásul több 21 év alatti játékost kell a pályán tartaniuk, mint az NB I-eseknek.

Mindezek fényében nyugodtan kijelenthetjük, hogy az osztályozón nem teljesülne az esélyegyenlőség elve. 

Nem meglepő, hogy több másodosztályú klub is hangot adott nem tetszésének, ezért az MLSZ gyorsan reagált és közzétett egy rövid nyilatkozatot Lőw Zsolttól, a szövetség szakmai alelnökétől. Ezek alapján a következő pillérekre támaszkodva született a döntés:

  • A tizenkétcsapatos bajnokságban úgy gondolták a klubok, hogy túl sok a két biztos kieső,
  • azokban az országokban, ahol szintén 12 csapat szerepel, szintén osztályozók döntenek az egyik helyről,
  • a 12 csapatos NB I 2015-ös bevezetése óta a két feljutó egyike tízből kilencszer kiesett.

„A kérdést a sportigazgatósággal, a szakmai bizottsággal, valamint az NB I-es és az NB II-es bizottság képviselőivel is megtárgyaltuk, és a javaslatunkat ezután terjesztettük az elnökség elé. Ennek kialakításakor arra törekedtünk, hogy a lehető legjobb megoldás szülessen, azonban – ahogy eltérő érdekek esetében ez természetes – mindenki számára tökéletes döntést nem lehetett hozni” – közölte Lőw.

Az már az MLSZ bejelentéséből is kiderült, hogy az élvonalbeli csapatok egységesen támogatták a javaslatot, lapunk viszont szeretett volna lehetőséget adni az NB II-es együtteseknek is, hogy véleményük nyílvánosságot kapjon. Mind a tizenhat klubnak elküldtük felhívásunkat, közülük négy döntött úgy, hogy kommentálja a döntést, de már ebből is leszűrhető, milyen a másodosztályú fogadtatása az MLSZ újításának. Íme, az NB II-es klubok reakciója.

