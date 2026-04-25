Molnár Áron Orbán döntéséről: Szembenézni nem mer a tettei következményeivel

Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök szombat délután bejelentette, hogy a választási veresége után a következő ciklusban nem ül be az Országgyűlésbe, hanem a nemzeti oldal újjáélesztésének fogja szentelni az idejét. A leendő kormányfő, Magyar Péter nem sokkal később azt reagálta a hírre, hogy „Orbán Viktor lett a Fidesz Gyurcsány Ference”.

A hírt azóta több közéletben aktív, a Nemzeti Együttműködés Rendszerével szemben rendszeresen kritikát megfogalmazó színész is kommentálta. Lengyel Tamás például azt a kérdést tette fel Orbán Viktor döntése kapcsán, hogy

Mit bizonyít ez azon kívül, hogy hatalmas a hiúsága?

Molnár Áron pedig az alábbi rövid üzenetet fogalmazta meg a közösségi oldalán:

Orbán nem ül be a parlamentbe. Ezzel elveszíti a mentelmi jogát. Szembenézni nem mer a tettei következményeivel. Nyáron Amerikába menekül. Igazi államférfi.

A leköszönő miniszterelnök az Egyesült Államokba utazhat

A színész felvetését Panyi Szabolcs friss bejegyzése is alátámasztja, hiszen az oknyomozó újságíró arról írt szombaton, hogy Örbán Viktor meglátogathatja a legidősebb lányát, Ráhelt, és a férjét, Tiborcz Istvánt, akik nemrégiben az Egyesült Államokba költöztek.

És természetesen az Amerikában megrendezésre kerülő labdarugó-világbajnokságot, és a torna fináléját is meg fogja nézni.

Semjén sem ül be a Parlamentbe

De a szombati napon az is kiderült, hogy Orbán Viktor eddigi helyettese, Semjén Zsolt és két eddig a Kereszténydemokrata Néppárt frakciójában ülő politikus sem veszi fel a mandátumát a következő parlamenti ciklusban.

A KDNP tegnapi elnökségi ülésén egyébként Semjén azt is felvetette, hogy ha a testület azt szeretné, akkor lemond a pártelnöki pozíciójáról. Azonban az elnökség elutasította Semjén felajánlását.