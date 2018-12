Pofon a teniszszövetségnek: a kormány a Vasast választotta partnernek

A kormány váratlanul nem a sportági szövetséget, hanem a Vasast választotta szakmai partnernek a központi teniszcentrum létrehozásához. Ez derül ki a keddi Magyar Közlönyből: a határozat szerint a nagy nemzetközi teniszversenyek (különösen az ATP World Tour, az ATP Challenger Tour, a WTA és az ITF Pro Circuit tenisztorna) megrendezésére alkalmas teniszközpont létrehozásának előkészítésében számítanak a fővárosi klubra.

Markovits László, a Vasas SC elnöke a klub honlapján úgy fogalmazott:

A 24.hu azzal a kérdéssel fordul a piros-kékek elnökéhez, hogy miért a Vasas, miért nem a sportág szakmai kérdéseiért elsősorban felelős szövetség a szakmai partner. Markovits így fogalmazott:

A történetnek külön pikantériát ad, hogy Markovits Sávolt Attilát is felkérte együttműködésre. Ő annak a Fucsovics Mártonnak a trénere, aki korábban – a másik magyar éljátékoshoz, Babos Tímeához hasonlóan – megszakította kapcsolatát a szövetséggel, és több alkalommal is élesen konfrontálódott a szövetség vezetőivel.

Megkérdeztük a Magyar Tenisz Szövetséget is, hogy példátlan módon miért nem a sportág felügyeletéért, szervezéséért alapfeladatként felelős Magyar Tenisz Szövetséggel képzeli el a kormány a teniszcentrum szakmai kivitelezését, hanem a Vasas SC-vel?

Az MTSZ válaszában leszögezte, „mint a tenisz sportág hazai és nemzetközi feladatait ellátó országos sportági szakszövetség üdvözöl minden olyan kormányzati döntést, amely a hazai teniszsport fejlődését szolgálja.”

Régóta dédelgetett cél, hogy Magyarország rendelkezzen nagy nemzetközi teniszversenyek megrendezésére alkalmas teniszközponttal, így a szövetség méltányolja az ez irányban tett mostani lépéseket. Ahogyan a korábbiakban is az MTSZ szakmai álláspontja képezte a létesítendő teniszközpont előkészítésének alapját, úgy a továbbiakban is folytatja a hazai teniszsport fejlesztésével kapcsolatos szakmai egyeztetéseket az MTSZ az EMMI sportért felelős államtitkárával, Szabó Tündével, valamint Fürjes Balázs kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztossal. Miközben a nagyberuházás régi űrt pótolhat a hazai teniszéletben, az MTSZ szerint előbbi mellett a magyar tenisz felvirágoztatása szempontjából továbbra is kulcsfontosságú a hazai teniszklubok munkájának segítése, a sportág utánpótlás-fejlesztése, a hazai játékosok és nemzeti válogatottak szakmai felkészítése, valamint nemzetközi sporteseményeken való részvételük elősegítése. Ezek egyben az MTSZ stratégiai célkitűzései és prioritásai is, és ezen céloknak rendeli alá a szövetség a mindennapi szakmai munkáját.”