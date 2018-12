Drogosok, gyilkosok, nőverők ligája

Az elmúlt évek gyakorlata azt mutatja, hogy az NFL-ben a protestálás a legnagyobb bűn, aztán jönnek az olyan kisebb vétkek, mint a nőverés, a drogfogyasztás és a gyilkosság.

San Franciscóban most mindenki ugyanarra gondol, de sajnos hiába

Az elmúlt hetekben a Washington Red Skins elveszített két irányítót: Alex Smith brutális sérülése után a helyettese, Colt McCoy is eltörte a lábát. A csapat nagyon nehéz helyzetbe került, hiszen kis túlzással nem maradt a keretben olyan minőségi irányító, aki vezethetné az offense-t. Ebben a helyzetben Smith kiválása után is mindenki ugyanarra gondolt: Colin Kaepernick újra állást kaphatna az NFL-ben, ha a klub vezetése kicsit bevállalósabb lenne. És végül is Washingtonban tényleg elég bevállalósak voltak, de nem teljesen úgy, mint ahogy azt gondolná az ember.

Colt McCoy lábtörése után sokan azt hitték, hogy jöhet az egyetlen logikus lépés, de végül nem ez lett.

A Red Skins-nél bevallották, hogy a szerencsétlen események miatt tényleg szóba jött Kaepernick leigazolása, de végül úgy döntöttek, hogy más irányba indulnak el.

Ez az irány a veterán Mark Sanchez lett, aki az elmúlt 9 évben a New York Jets kivételével, ahol 4 évet töltött, sehol nem tudott egy évnél tovább megmaradni, sőt, volt csapat, ahol ennyi sem jutott neki. Sportszakmai szempontból egyébként érthető a washingtoni reakció, mivel nem lehet tudni, Kaepernick milyen formában van, vagy egyáltalán hogyan illene a playbook-ba. Mert ahogy korábban a 49ers kapcsán írtam:

Kaepernicknek Elképesztő mennyiségű mozgást, pozíciót, passzt kellene memorizálnia, azt pedig megtippelni sem lehet, mennyi idő alatt tudná ezt a tudást alkalmazni, vagy ami a kínzóbb kérdés: tudná-e egyáltalán?

Az NFL-ből száműzött irányító mellett szól viszont, hogy egyértelműen tehetségesebb játékos, mint Sanchez, akinek a leigazolásával nagyjából azt üzente a Red Skins, hogy

Inkább leszünk szarok, minthogy rólunk szóljanak a hírek.

Drogosok, nőverők, gyilkosok között

Kaepernick száműzetése lassan már három éve tart, ami félelmetes adat, pláne annak fényében, hogy Ray Rice, a Ravens egykori running backje már négy éve nem kap sehol állást az NFL-ben. A különbség a két játékos között egyébként az, hogy míg Kaepernick a himnusz alatt térdelve protestált a mindennapi rasszizmus ellen, addig Rice ököllel verte ájultra a feleségét egy hotel liftjében. Hogy milyen rémisztő ez a súlyozás, azt pont a Red Skins mutatja be a legjobban, és ezzel vissza is tértünk ahhoz, hogy milyen bevállalósak Washingtonban.

A Red Skins ugyanis úgy döntött, hogy lehetőséget ad a San Francisco 49ers-től kidobott Reuben Fosternek, akinek azért kellett távoznia a volt csapatától, mert azzal vádolják, hogy több alkalommal megverte és terrorizálta a barátnőjét.

A vádak szerint Foster egy szállodában ütötte ki a nő kezéből a telefonját, majd úgy pofonvágta, hogy az arcának a jobb oldala 2,5 centi hosszan felszakadt. A 49ers az eset után elküldte a játékost, akire nemsokkal később le is csapott a Red Skins. A döntést azzal magyarázták a klubnál, hogy a vizsgálat még nem zárult le az ügyben, magyarán még nem mondták ki Foster bűnösségét.

Gézengúzok

A Red Skins esete riasztó képet fest arról a felfogásról, ami az NFL-csapatoknál uralkodik. Mert olyan morális közeg talán nincs is a világon, ahol a tiltakozás nagyobb bűnnek számít, mint az ittas vezetés, a drogfogyasztás, az erőszak vagy akár a gyilkosság. Márpedig az NFL-ben szép számmal játszanak jelenleg is olyan játékosok, akik a felsorolt bűnök közül többet is elkövettek. Azt pedig talán nem kell külön magyarázni, miért káros, ha hamarabb kap munkát egy agresszív játékos, mint egy olyan, aki egy számára fontos ügyért tüntetett.

Ennek kapcsán összegyűjtöttük a liga legbűnösebb arcait, akiknek Kaepernick-kel ellentétben jelenleg is van csapatuk:

Adrian Peterson (kiskorú bántalmazása, hatósági személy elleni erőszak)

A veterán running backet pár éve még a liga legjobb futójának tartották, mára már az is nagy dolognak számít, ha van 1-1 jó meccse. Petersont, aki jelenleg pont a Washingtonban játszik, kétszer is letartóztatták, egyszer azért, mert agresszív volt egy buli után a hatóságokkal, egyszer pedig azért, mert egy faággal megverte a 4 éves kisfiát, akit így akart megfegyelmezni.

Marshawn Lynch (ittas vezetés, kábítószerbirtoklás, fegyverbirtoklás)

A Seattle Seahawks egykori legendája jelenleg az Oakland Raiders-nél vezet le, de megy neki máshogy is a vezetés: ittasan. Összesen háromszor kapták el a rendőrök a Beast Mode becenévre hallgató, hatalmas termetű running backet, egyszer ittas vezetés, egyszer kábítószerbirtoklás, egyszer pedig fegyverbirtoklás miatt.

Sebastian Janikowski (vandalizmus, ittas vezetés, drogfogyasztás)

A 40 éves lengyel rúgólegenda jelenleg a Seattle Seahawks-ban játszik, ám előtte a Raidersben ért el nagy sikereket, sokáig ő tartotta az NFL-ben a leghosszabb field goal rekordját 63 yarddal. Janikowski bűnügyi aktája sem üres: egyszer letartóztatták vandalizmus miatt, mert egy étteremben verekedett, de ittas vezetés miatt is került már bajba, mint ahogy a dizájner drogokat sem vetette meg.

Marcell Dareus (forgalom veszélyeztetése, drogfogyasztás)

A Jacksonville védő falembere sokszor józan állapotban, sokszor ped ig drogos befolyásoltság alatt veszélyeztette a saját és mások testi épségét. A rendőrök többször lekapcsolták, összesen kétszer tartóztatták le.

Ray Lewis (emberölés)

A Ravens egyik legnagyobb legendáját, Ray Lewis-t 2000-ben azzal vádolták, hogy a 34. Super Bowl partija után egy társával megöltek két férfit, Jacinth Bakert és Richard Lollart. A források szerint a két társaság konfliktusba került egymással, a balhé pedig tettlegességig fajult. Az eljárás során Lewis többször megváltoztatta a vallomását, előkerült egy kabát is a játékos vérével, amit az ügyész szerint a tettesek egy gyorsétterem mellett álló szemeteskocsiba dobtak. Az ügyben több bizonyíték is előkerült, többek között az, hogy Baker vérét megtalálták Lewis limuzinjában. Akárhogy is, a vádak nem álltak elég erős lábakon, így sztár megúszta az ügyet egy év felfüggesztett börtönnel.

De ez még nem minden:

A játékosnak e mellé még 250 ezer dolláros bírságot is fizetnie kellett a ligának. Úgy néz ki, hogy a rendkívül szigorú erkölcsű NFL-ben ennyit ér egy ember élete.

