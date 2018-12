Van-e visszaút, ha megvertél egy nőt?

Általában, röviden: nincs. De személyszerint Kareem Huntnak sincs vagy legalábbis nem kéne, hogy legyen. Hogy miért, arra majd a végén kitérünk.

November 30-án a TMZ Sports nyilvánosságra hozott egy felvételt, amelyen a Kansas City running backje, Kareem Hunt egy hotel halljában bántalmaz egy nőt. A videón az látszik, hogy a játékos és a nő összeszólalkozik valamin, majd dulakodás kezdődik, aminek az lesz a vége, hogy a nő földre kerül. Hunt ezután sem áll le, még belerúg egyet a földön fekvő nőbe, aztán távozik a helyszínről.

Mint kiderült: az eset még februárban történt, az NFL és a Chiefs vezetése pedig végig tudott az incidensről, bár nem egészen úgy, ahogy az valójában történt.

A beszámolók szerint a helyszínre érkező rendőrök nem állapítottak meg semmilyen szabálysértést, így hatósági eljárás sem indult az esettel kapcsolatban. Az NFL és a Chiefs magától a játékostól szerzett tudomást a balhéról, ez a részlet később azért vált fontossá, mert kiderült: Hunt félrevezette a ligát és a saját csapatát is. Az NFL nyomozást indított az ügyben, az elmúlt fél évben többször is megpróbálták kikérni a felvételeket, de a hotel ezt rendszeresen megtagadta arra hivatkozva, hogy a konfliktus nem terelődött jogi útra, így nem kötelesek átadni a biztonsági kamerák által készített videókat.

A Chiefs és a liga illetékesei így csak Hunt verziójára tudtak támaszkodni, amiben több fontos részlet nem szerepelt, például az, hogy a játékos belerúgott egy földön fekvő nőbe.

Az egyetlen meghozható döntés

Miután a képsorokat nyilvánosságra hozta a TMZ, a Chiefs vezetése azonnal lépett: kirakták a csapatból a running backet. Ez alighanem az egyetlen jó döntés volt, mivel a játékos nem csak morálisan vált vállalhatatlanná, de emellett még szándékosan elhallgatta a tényeket is.

Pedig sportszakmai szempontból nem volt egyszerű lépés.

Hunt mindössze két éve van a profik között, de már ennyi idő is elég volt arra, hogy a liga legjobb futói között emlegessék. A Kansas játéka nagyban függött attól, hogy Hunt éppen milyen formában volt, és róla általánosságban el lehetett mondani, hogy nagyon jó formában volt. Még annak ellenére is a lehető legjobb döntés volt kivágni a játékost, hogy az ő kiválásával a Kansas esélyei nagyban módosulhatnak a végső győzelmet illetően.

Merthogy erről az esetről mindenkinek Ray Rice jutott az eszébe, még akkor is, ha a két ügy között jócskán akadnak különbségek.

A két eset összehasonlításával meglehetősen ingoványos talajra érkezünk, mivel különbséget tenni erőszak és erőszak között nem feltétlen egyszerű dolog, mérlegre tenni pofonokat és ütéseket pedig morálisan kifogásolható. A Baltimore Ravens running backje, Ray Rice kicsivel több mint 4 éve, 2014 szeptemberében szintén egy hotelben veszett össze a barátnőjével, a biztonsági kamera felvette, ahogy Rice eszméletlenre veri a párját, majd az ájult nőt a karjánál fogva kihúzza a liftből.

Az eset után Rice karrierje rögtön véget is ért, 4 éve nem kapott sehol állást az NFL-ben, és valószínűleg nem is fog soha többet. A Rice-ügy a ligát is megrengette, mivel kiderült, hogy az NFL-vezér, Roger Goodell még a nyilvánosság előtt látta a videót, de a gyors elhatárolódás helyett először inkább megpróbálták eltusolni az ügyet. Jelenleg erről nincs szó, mivel a híradások arról szólnak, hogy az NFL-nél rögtön nyomozást indítottak, hogy kiderüljön, mi történt valójában.

Van különbség?

Akárhogy is, Hunt esete annyiban különbözik, hogy a játékos nem a saját párját bántalmazta, hanem egy idegen nőt, akit aznap ismert meg. Ráadásul mint ahogy fentebb írtuk: az ügy kapcsán nem indult rendőrségi eljárás, magyarán a nő nem szenvedett komoly sérüléseket, sőt, feljelentést sem tett, a másik oldalon Rice felesége, Janay Palmer viszont elveszítette az eszméletét, valamint bírósági ítélet is született. A történet szempontjából mindegy, de mégis sokan arra kíváncsiak, hogy mit mondhatott az áldozat Huntnak, amin ennyire felhúzta magát.

Egy nézeteltérés volt közöttünk, ebből lett aztán a konfliktus.

Ezt már maga Kareem Hunt mondja, aki az ESPN Sports-tól kérte, hogy adjanak neki egy lehetőséget, hogy kamera elé állhasson, és elmondhassa, mennyire sajnálja, ami történt.

Nem így nevelték

Hunt az interjú alatt nem válaszol egyértelműen arra a kérdésre, hogy min vesztek össze a nővel, ám azt többször is hangsúlyozza, hogy ő a hibás, amiért nem mondta el a teljes igazságot sem az NFL-nek, sem a Chiefs vezetésének. A játékos sokszor mondja azt is, hogy ő nem ilyen ember, nem így nevelte az édesanyja és nagymamája, és hogy nagyon sajnálja azt, ami történt.

Egy hosszú nap végén voltunk, ingerültebb voltam, nagyon sajnálom

-mondja.

Kommunikációs szempontból látszik, hogy mi Hunt stratégiája: kerüli a konfliktusokat, nem akarja védeni magát vagy alternatív nézőpontokat gyártani. Ez abból is látszik, hogy bár megpróbálhatná elmagyarázni, min húzta fel magát, de ő inkább azt a narratívát erősíti, hogy mindegy, mit mondtak neki, semmi esetre sem szabadott volna így reagálnia.

Nincs különbség

Könnyen mondhatnánk, hogy van különbség Hunt és Rice esete között, pláne a videók alapján, de a helyzet ezzel szemben, legyen ez akármennyire is igazságtalan, az, hogy nincs. Mert hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy profi sportolókról beszélünk, akik a legmagasabb szinten teljesítenek hétről hétre. Ezek a sportolók, ha akarják, ha nem, ikonok is, akiknek a meccs után is úgy kell viselkedniük, hogy azzal példát mutassanak.

Ebbe a képbe pedig nem fér bele a nőverés, még egy kicsi sem.