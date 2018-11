Borzalmas sérülés, kettős lábtörést szenvedett az NFL-irányító

Véget ért a szezon a Washington Redskins irányítója, Alex Smith számára. A 34 éves játékost ketten vitték földre, amikor a jobb lába maga alá fordult.

Már elsőre is horrorisztikusnak tűnt a sérülés, később kiderült, a szárkapocscsontja és a sípcsontja is eltört.

Smith-t hordágyon vitték le a pályáról és egy közeli kórházban megműtötték.

Szinte hihetetlen, de napra pontosan 33 évvel azután történt mindez, hogy egy korábbi washingtoni irányító, Joe Theismann szenvedett kettős lábtörést. Az ő karrierje azzal a sérüléssel véget ért.

Alex’s leg is exactly like mine 33 yrs ago

— Joe Theismann (@Theismann7) 2018. november 18.