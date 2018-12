Kivágta az NFL bajnokesélyese a sztárját, aki megrúgott egy nőt

9 győzelmével és 2 vereségével a liga harmadik legjobb mérlegével rendelkezik a Kansas City Chiefs, és a csapat háza táján joggal reménykedhettek abban, hogy akár a Super Bowlig is eljuthatnak.

Mi is ódákat zengtünk a Chiefs irányítójáról, Patrick Mahomesról, aki elképesztő formában dobálta a labdát a társaknak, most azonban beütött a krach, mivel a klub kivágta a liga egyik legjobb futójának számító Kareem Huntot, aki meglökött és megrúgott egy nőt egy clevelandi szállodában.

Az eset még februárban történt, de most került elő az erről készült videó, a Kansas City vezetősége pedig egyből cselekedett, és megvált egyik kulcsemberétől.

Nem sokkal később a liga is kiadott egy közleményt, amelyben az áll, hogy Hunt nem edzhet, nem játszhat, de még csak nem is jelenhet meg meccseken.

A 23 éves Huntot tavaly a draft harmadik körében vitte el a Chiefs, és idén eddig 824 yardot futott, valamint szerzett hét touchdownt.

Az internet népe persze bepörgött Hunt kivágásának hírére, és egyből jöttek a mémek is, az egyik a futót a liga legjobb rúgói között emlegeti,

van, aki szerint ebben is benne van a New England párszor már gyanúba kevert edzőjének, Bill Belichicknek a keze,

és a Chiefs riválisainak szurkolói érthető módon nem szomorkodnak a mostani fejlemény után.

