Sorozatban harmadszor is kikapott a Telekom Veszprém

A Telekom Veszprém házigazdaként 29-28-ra kikapott a német Rhein-Neckar Löwentől a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének hatodik fordulójában, szombaton. Veszprémben korábban négyszer találkoztak tétmeccsen, és minden alkalommal hazai győzelem született, vagyis

a Löwen a párosítás története során először tudott idegenben nyerni.

A hazaiak az első perctől igyekeztek felvenni ellenfelük gyors tempóját támadásban és védekezésben is, azonban a Löwen beállóját nem tudták semlegesíteni, Jannik Kohlbacher 12 perc alatt öt gólt dobott. Sterbik Árpád és Mikler Roland is jó napot fogott ki, ám túloldalon Andreas Palicka is remekelt a kapuban, Andre Schmid a támadások irányításában, míg Vladan Lipovina a góllövésben nyújtott kiemelkedőt. Ennek és egy 6-1-es sorozatnak az lett az eredménye, hogy szünetre 15-12-re elhúztak a németek.

Fordulás után három perc sem kellett az egyenlítéshez, összességében pedig egy 5-0-s szériával kezdtek a magyarok. A korábban rendszeresen mellőzött Jamali Iman újra jó formában kézilabdázott, csakhogy a szlovák játékvezetőktől vajmi kevés segítséget kapott a haza csapat. A vendégek viszont nem fáradtak, 22-22-re hozták a meccset, a hajrára, egészen pontosan az 53. percre már ismét a Löwen vezetett. Az utolsó percek izgalmasan alakultak, de a hazaiak már nem tudtak fordítani.

A magyar együttes sorozatban három vesztes mérkőzésnél tart: a válogatott szünet előtt az NB I-ben a Tatabányától és a Szegedtől is kikapott.

Végeredmény – férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, 6. forduló, A csoport: Telekom Veszprém – Rhein-Neckar Löwen (német) 28-29 (12-15)

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka