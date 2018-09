Ultramaraton közben szoptatott egy versenyző

Egy héttel ezelőtt, a 117 kilométeres versenytávú Ultra-Trail du Mont Blanc versenyén történt meg, hogy Sophie Power három hónapos fiát megszoptatta. A nagy szintkülönbségek miatt nagyon nehéz versenyen született fotó (nyitóképünk) bejárta a világot, ám erről a 36 éves brit nő csak akkor értesült, amikor hazatért a versenyről. Ne feledjük: a verseny egy átlagos versenyző számára 30-46 óra körüli időeredménnyel zárult, maga Power 44 óra alatt teljesített.

Noha a brit versenyző nem aktivista és nem is azért etette meg Cormacot, hogy kiálljon nőtársaiért, utólag elismerte: örül, hogy elindított egy nyílt vitát a témában.

Van ez a hatalmas anya-bűntudat, hogy állandóan száz százalékban a gyerekedre kell figyelned. Én azt mondom, ha nem figyelsz a saját testi és mentális egészségedre, akkor nem lehetsz a legjobb anya sem. Nekem szükségem van arra, hogy fizikálisan fitt legyek és legyűrjem a mentális akadályokat. A nőknek sok gondot okoz, hogy nyíltan beszélhessenek erről

– idézi az ultramaratonistát a The Guardian.

Power arról is beszélt, hogy anyaként elég jól bírta a kialvatlanságot a mezőnyhöz képest, ugyanakkor nem is feszítette meg magát. Nem a legjobbját futotta, csak le akarta futni a távot kényelmesen. Ez sikerült is, sőt a célegyenesbe két gyermekével érkezett: Cormackel a kezében és a nagyobbik csemetével oldalán.

A fotó az olasz síközpontban, Courmayeurban készült, a fénykép készítője, Alexis Berg pedig rendkívül tapintatosan engedélyt kért a kép elkészítéséhez. Ekkor persze nem tudták, hogy mi lesz az ügyből. Ha viszont már rövid ideig a figyelem középpontjába került, azt az üzenetet szeretné megosztani nőtársaival, hogy az anyává válással nem kell eltűnnie az önidentitásuknak.

Nyitókép: Alexis BERG/AFP PHOTO/Mons Prod pour Strava