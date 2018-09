Magyar sportmárkára váltottak a teniszezők

Szerdán sajtótájékoztatót tartott a Magyar Tenisz Szövetség (MTSZ), melyen bejelentették, hogy a szervezet szerződést kötött a Dorkóval, amelynek értelmében a magyar felnőtt és korosztályos válogatottak mostantól öt éven keresztül a magyar sportmárka felszereléseit viselik.

Gém Péter, a márkát négy és fél éve alapító üzletember hozzátette: ezen kívül 50 millió forint anyagi támogatásban részesítik a szövetséget, és elindítják a több vidéki állomásból álló Dorko Junior Tour sorozatot, amellyel a magyar teniszutánpótlását kívánják segíteni. A megállapodást Gém Péter, illetve Szűcs Lajos, az MTSZ elnöke írta alá.

Fucsovics után a második legjobbunk sem játszik a Davis Kupában

Fucsovics Márton távolmaradása és Balázs Attila sérülése miatt két fiatal, Valkusz Máté és Piros Zsombor játssza majd az egyeseket a hétvégén a tenisz David Kupa Világcsoportban maradásért sorra kerülő Magyarország-Csehország mérkőzésen. Fucsovics Márton a magyar szövetséggel szembeni vitája miatt már korábban lemondta a szereplést a Lurdy Ház parkolójában kialakított, salakos pályán rendezendő találkozón. Balázs Attila (183. az egyéni világranglistán), aki általában a másik egyesben és párosban is szerepel, a szerdai sajtótájékoztatón elmondta, hogy a jobb belső combja van meghúzódva a hajlatban, ezért nincs százszázalékos állapotban. Kifejtette: egy hosszú meccset ezért most biztosan nem tud bevállalni, sőt, a legrosszabb esetben még az is előfordulhat, hogy a nézőtérről szurkol majd csapattársainak.

Köves Gábor szövetségi kapitány úgy fogalmazott: nagy pech, hogy a nyáron elég jó formában teniszező Balázs egyesben biztosan nem fog a rendelkezésére állni.

A Davis Kupa lebonyolításának átalakítása miatt még kérdéses, hogy a magyar válogatott vereség esetén is a Világcsoportban szerepelhet-e a következő kiírásban. Richter Attila főtitkár az MTI kérdésére azt mondta, szerinte ez szinte biztos, ugyanakkor a Nemzetközi Tenisz Szövetségtől (ITF) kapott írásos válasz szerint sem száz százalék.

Fotó: Facebook/Hungarian Tennis