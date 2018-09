A teniszben sok a szexizmus, ám Serena Williams nem jókor szólt

Teniszbotrány: szegény Serenát még meg is büntették

Egymást érték a botrányok a US Openen

Nem csitul a botrány Serena Williams US Open-döntőben nyújtott bemutatott alakítását követően. A világklasszis amerikai teniszező két sima szettben kapott ki a fináléban a japán Naomi Osaka ellen, de a 20 éves teniszező legnagyobb sajnálatára nem az egyébként ragyogó játékáról marad emlékezetes a találkozó.

Ami történt, megtörtént

Carlos Ramos portugál székbíró a második szett elején úgynevezett coaching miatt figyelmeztette Serenát, mert úgy ítélte meg, hogy a lelátón ülő edzője, Patrick Mouratoglou tanácsokkal látja el őt, ami a szabályzat szerint Grand Slam-tornákon tilos.

Az ítélet mégis szőrszálhasogatónak tűnik. A teniszezők mérkőzések közben óhatatlanul is kinéznek a stábjukra, és ha minden ilyen jelenetért figyelmeztetnék őket, a megrovások miatt aligha tudnák végig játszani a meccseket. Williams nem is hagyta szó nélkül a dolgot, odament Ramoshoz, és elkezdte őt kioktatni.

Elnézést kell kérned tőlem. Soha nem csaltam az életemben. Van egy lányom és kiállok az igazságom mellett. Nem csalok csak azért, hogy nyerjek. Inkább kikapok

– magyarázta.

Williams hiába mondta, hogy trénere csak tapsolt neki, a felvételek szerint Moratoglou tényleg próbálta kézmozdulatokkal segíteni a tanítványát, aki a következő gémben érzékelhetően többet lépett fel a hálóhoz, és brékelte is az ellenfelét.

Oszaka ezután rögtön visszavette az elbukott adogatását, mire az amerikai klasszis földhöz verte az ütőjét. Ezért újabb figyelmeztetést, és ezúttal már pontlevonást is kapott. A térfélcsere után a japán fordított, Williamsnek pedig ekkor teljesen elborult az agya.

Elvettél egy pontot tőlem. Csaló vagy

– ordította oda Ramosnak, aki a játékvezető megsértéséért újból intést adott a teniszezőnek, a meccs büntetőgémmel folytatódott, és 5-3-nál Oszaka kiszerválta a meccset.

Williamset később 17 ezer dollárra büntették.

A nő hisztérikus, a férfi szókimondó

A díjátadót követő sajtótájékoztatón Williams bevallotta, hogy szexistának érezte a székbíró ítéletét, mert férfi teniszezőtől még sosem vettek el egy játékot azért, mert csalónak nevezett bárkit. És a valódi vita ezen a ponton kezdődik.

A Nemzetközi Teniszszövetség hétfői közleményében megvédte Carlos Ramost, aki a sportág egyik legtapasztaltabb játékvezetője, és aki a szabályoknak megfelelően intette meg Serene Williamst.

Ehhez képest Billie Jean King 39-szeres Grand Slam-győztes legenda Serenával értett egyet.

Amikor egy nő elérzékenyül, hisztérikusnak tartják és megbüntetik érte. Ha egy férfi teszi ugyanezt, szókimondónak tartják és nem kap megrovást

– tweetelte.

Ha egy kicsit visszatekintünk a múltba, egyértelmű, hogy a teniszben jelen van a szexizmus.

John McEnroe, Ilie Nastase, Jimmy Connors vagy André Agassi azok közé a klasszis teniszezők közé tartoztak, akiknek a magatartásával komoly gondok voltak a pályán. Mindannyian szidták a játékvezetőket egy-egy kétes döntés után, de egyiküktől sem vettek el soha egy játékot sem. Ahogy Andy Roddick, az amerikaiak korábbi kiválósága fogalmazott közösségi oldalán, ő mondott sokkal cifrábbakat is, mégsem kapott hasonló büntetést érte.

Olaj a tűzre, hogy az idei US Openen a francia Alize Cornet azért kapott figyelmeztetést, mert a pálya szélén vette le a felsőjét. A pokoli hőség miatt elrendelt tízperces szünetben ugyan bement átöltözni, de csak utána vette észre, hogy rosszul vette fel a váltópólót. Mivel már nem volt ideje visszarohanni, az alapvonalnál igazította meg a ruhadarabot.

Ehhez képest a férfiakra egyáltalán nem szólnak rá, ha a pályán öltözködnek. Múlt kedden John Isner 11 alkalommal vette át a felsőjét a későbbi döntős Juan Martin del Potro elleni három és fél órás maratoni csatája során. Egy nappal később a bajnok Novak Djokovic félmeztelenül ült percekig a székében, amíg várt ellenfelére, az ausztrál John Millmanra. Egyiküket sem büntették meg.

Volt már kirohanása, nem is egy

2009-ben Serena Williams egy büntetőponttal veszítette el a US Open döntőjét Kim Clijsters ellen. Történt, hogy 15-30-nál az egyik vonalbíró lábhibát kiáltott a második szervájánál, így ellenfele két meccslabdához jutott. Ezt követően istenre esküdött, hogy letolja a vonalbíró torkán a labdát, majd a játékvezetővel is szóváltásba került, aki megintette őt, és ez a meccs végét jelentette.

Két évvel később szintén az amerikai nyílt teniszbajnokság fináléjában kelt ki önmagából. Az ausztrál Samantha Stosur ellen játszott, amikor bréklabdánál foghatatlan tenyerest ütött. Stosur csak belekapni tudott a labdába, Williams viszont még azelőtt ünnepelni kezdett, ezért Eva Aseraki székbíró az ausztrálnak adta a pontot, aki ezzel el is vette riválisa szerváját.

Ne is nézz rám, utálsz engem

– mondta után a játékvezetőnek.

Legutóbb az idei Roland Garroson érezte úgy, hogy szexista támadás áldozata lett. Szülése után itt játszotta az első meccsét, ahol nem a játékával, hanem a fekete párducról mintázott ruhájával hívta fel magára a figyelmet. A rajongói imádták a szettet, a tisztviselők kevésbé.

Bernard Giudicelli, a Francia Teniszszövetség elnöke egy hónappal később egy interjúban arról beszélt, hogy szabályozni fogják a ruhaviseletet Párizsban, amire korábban még soha nem volt példa, ellenben Wimbledonnal, ahol csak fehérben léphetnek pályára a játékosok.

Williamset a karrierje során rengeteg rasszista támadás érte, sokszor érezte úgy, hogy bőrszíne miatt éri hátrány, a pályán és azon kívül is, ezzel együtt a most vitatott esetben kár volt szexizmust kiáltania, hiszen éppen akkor szólt, amikor nem tartotta be a szabályokat.

Kiemelt kép: Kena Betancur / AFP