Elgurult a brassói hokis gyógyszere a kiállítása miatt

Paprikás hangulatú meccset hozott össze a Gyergyói HK és a Brassó a román hokibajnokságban. Összesen 113 percnyi kiállítást kellett kiosztania a játékvezetőknek, ebből 57-et vállalt Garrett Clarke egymaga, akit már az első harmadban végleg kiszórtak a meccsről. Történt ugyanis, hogy a kanadai hátvéd csúnyán elintézte Barabás Lászlót, a gyergyói játékost hosszas ápolás után kellett letámogatni a jégről.

A bírók elsőre nem ítéltek semmit, de a sérülést látva visszanézték az esetet videón és az alapján kiállították a Brassó játékosát. Clarke értetlenkedve ment be a kiállított játékosok fülkéjébe, aminek azonban nem csukódott be az ajtaja, amitől végképp elgurult a kanadai gyógyszere és vadul csapkodni kezdett. Vesztére a bíró is észrevette, hogy az irányába csap egyszer a botjával, így jelezte neki, hogy otthon folytathatja a magánszámát.

Innentől végképp nem lehetett bírni a védővel, a bírót is meg kellett védeni, majd Clarke is még mindennek nekicsapta az ütőt, biztosan hosszas eltiltás vár majd rá.

Érdekesség, hogy éppen nyáron tért vissza a Brassóba Clarke, méghozzá annak érdekében, hogy kicsit keményebb játékot produkáljon.

Egyetértettünk abban, hogy olyan védőkre lesz szükségünk, akik jó felépítésűek és képesek erőteljes testjátékra. Így került Clarke újra képbe, és végül szerződtettük erre az idényre. A szerződésben van egy arra vonatkozó záradék is, hogy következményei lesznek annak, ha olyan, kontrollálatlan cselekedei lesznek, amelyekkel nem lesz a csapat hasznára.

– mondta júniusban Emilian Cernica szakosztályelnök és félelmei beigazolódtak.

A nyilatkozat alapján nem elképzelhetetlen, hogy az idényben egyetlen meccs után szerződést is bontanak a heves vérmérsékletű játékossal. A mérkőzést egyébként a Gyergyó nyerte 3-2-re.