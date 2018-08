1980 után először maradt el MotoGP futam

Azt előre lehetett tudni, hogy a MotoGP hétvégi, silverstone-i futamain gond lehet az esővel, azt viszont a motorsport szerelmesei rémálmukban sem gondolták, hogy még a 12:30-ra előrehozott Moto2 és Moto3 versenyekre sem lesz esély. Márpedig így történt, a brit versenyt 4 és fél órányi várakozás után törölték.

Utoljára 1980-ban töröltek MotoGP-futamot, amikor az osztrák versenyt havazás miatt fel kellett adni.

Hivatalosan nem szerepel a statisztikákban a 2011-es malajziai GP is, azt Marco Simoncelli halálos balesete miatt tüntették el.

RACE DIRECTION UPDATE

Unfortunately, after consulting with IRTA Officials, #MotoGP, riders teams and Dorna, the #BritishGP is cancelled.

— MotoGP™🇬🇧🏁 (@MotoGP) 2018. augusztus 26.