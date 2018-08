Mutatjuk a versenyzőt, aki a kicsúszó motorral szörfözött biztonságba

Óriási jelenet játszódott le a MotoGP osztrák hétvégéjének pénteki szabadedzésén. Nagasima Tecuta alól kicsúszott a motor a Red Bull Ring kilences kanyarjában, ám a japán versenyző káprázatos mentéssel rukkolt elő: nemes egyszerűséggel felpattant a jármű oldalára és szörfösöket megszégyenítő egyensúlyozással csúszott ki a fűre.

Surf’s up! 🏄@tetsuta45 goes for a wild ride at the #AustrianGP! 🌊 pic.twitter.com/2IpHs57NkY

— MotoGP™🇦🇹🏁 (@MotoGP) 2018. augusztus 11.