A magyar teniszezőnő kiütötte Serena Williamst

Babos Tímea az első fordulóban párostársát, Kristina Mladenivicot győzte le San Joséban (6:4, 6:2), majd a játéknap második felében Konta Johanna szállította a szenzációt.

A 27 esztendős, magyar, de brit színekben versenyző teniszezőnő a korábbi világelső, amerikai Serena Williamst verte, de nagyon. A világranglista 48. helyezettje valósággal lelőtte pályáról a szülés után nehezen formába lendülő 36 éves klasszist.

A mérkőzés mindössze 51 percig tartott és 6:1, 6:0-ra kapott ki a már újra WTA 28. amerikai klasszis. Williams 25 ki nem kényszerített hibát ütött, többek közt egy ilyen, rossz tenyeressel vetett véget szenvedésének is.

.@JohannaKonta stuns Serena Williams, 6-1, 6-0!

Takes 12 games in a row to move into @MubadalaSVC second round! pic.twitter.com/MtZY0Bkos4

— WTA (@WTA) 2018. augusztus 1.