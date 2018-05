Sporttörténelmet írtak a magyar karatésok

Két dobogós helyezéssel zárták a magyar versenyzők a Novi Sadban rendezett karate Európa-bajnokságot. A 2020-as tokiói olimpiai bemutatkozásra készülő sportág kontinensviadalán 75 kilogrammban Hárspataki Gábor ezüstérmet nyert, a 67 kilósok küzdelmében Tadissi Martial harmadik lett. Az első ízben megrendezett para-karate Eb-n Csatári János a második helyet szerezte meg.

Hárspataki ezüstérme egyben sporttörténeti mérfölödkő is: korábban még soha nem fordult elő, hogy magyar karatés Európa-bajnoki döntőt vívhasson.

Az MTK versenyzője a fináléban hiába küzdött jól, az elmúlt másfél évtized kimagaslóan legjobb karate versenyzője, az azeri Rafael Agajev már kemény dió volt. A korábbi tízszeres Európa-bajnok 2-1-re győzött.

Szomorú vagyok és örülök is egyszerre. Szomorú azért, mert nem sikerült nyernem. Annak viszont örülök, hogy sporttörténelmet írtam a döntőbe jutásommal, úgy érzem, hogy lesz majd ez még jobb is! Márcsak azért is, mert korábban voltam kilencedik, majd hetedik, ötödik, tavaly pedig harmadik az Eb-n, és most második. Remélem, ez a tendencia folytatódni fog.