Íme a bizonyíték, száz évesen is lehet rekordot dönteni

Hétvégén rendezik a masters fedett pályás atlétikai világbajnokságot, vagyis az időseknek rendezett országos atlétikai versenyt. Férfi és női mezőnyben is új világrekord született.

A száz éves Orville Rogers a hatvan méteres síkfutásban ért célba első helyen, 19.13 másodperces idejével pedig valósággal elviharzott a mezőny többi tagjától. Rogers a 90 és 100 év közöttiek mezőnyében vált a világ legjobbjává.

100-year-old Orville Rogers (lane 2) set a new age group record in the men’s 60m in 19.13 at USATF Masters Indoor Championships! #USATFmasterstrack pic.twitter.com/A3QuZz1iPZ

A legalább száz évesek versenyében Julia Hawkinsnak sikerült világrekordot jelentő 24.79 másodperc alatt célba érni 60 méteren. A 102 esztendős atléta ideje is világrekord.

Way to go, Julia! Watch 102-year-old Julia “Hurricane” Hawkins set a new 🌎record in the women’s 100+ 60m in 24.79 🔥🔥🔥! #USATFmasterstrack pic.twitter.com/WbPG0VW25O

— USATF (@usatf) 2018. március 17.