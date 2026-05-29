Lannert Judit: Tervezzük, hogy visszaadjuk a tantestületek véleményezési lehetőségét az igazgatói pályázatoknál

Idén augusztusban közel 450 intézményvezetői megbízás jár le, és a következő hetekben születnek döntések arról, kik vezetik majd ezeket az iskolákat szeptembertől – közölte Lannert Judit oktatási miniszter a Facebook-on.

A politikus bejelentette azt is, hogy tervezik, hogy visszaadják a tantestületek véleményezési lehetőségét az igazgatói pályázatoknál.– Első lépésként a most beérkezett 450 igazgatói pályázat kapcsán kikértem utólag a tantestület véleményét, mert ez is segíthet a jobb döntésben, amire most ilyen kevés időm van – írta Lannert, aki szerint egy iskola életét alapvetően meghatározza az igazgató személye. Hozzátette: „nemcsak szakmai vezetőről döntünk ilyenkor, hanem arról is, milyen lesz az adott iskola légköre, közössége, biztonsága, hogyan érzik majd magukat benne a gyerekek, a pedagógusok és a szülők”.

„Fontosnak tartom, hogy a pályázók vezetői programja megismerhető legyen az adott iskola közössége számára.

A cél az, hogy pedagógusok elolvashassák, megvitathassák és véleményt mondhassanak arról, milyen jövőképet képvisel az, aki az intézmény vezetésére jelentkezik.

A közoktatás megújítása a bizalommal kezdődik” – zárta bejegyzését az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium vezetője.

A közoktatásért két szakember felel majd a Tisza-kormányban: Kókayné Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkárként, Csapodi Csaba pedig közoktatási tartalomfejlesztésért felelős miniszteri biztosként dolgozik majd.

Lannert Judit miniszteri kinevezése előtti bizottsági meghallgatásáról, melyben az új tárcavezető többek között a polgári engedetlenség miatt kirúgott tanárok rehabilitálását, a tanár sztrájkjogának visszaadását és a NAT felülvizsgálatát ígérte, itt olvashatja.