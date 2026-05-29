bűnügydunaújvárosemberölés kísérlete
Belföld

Hétszer szúrtak meg egy férfit, amikor segíteni akart egy nőnek

police.hu
Kolontár Krisztián
2026. 05. 29. 07:52
Megszurkáltak egy 63 éves férfit egy dunaújvárosi lépcsőházban. A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntettének kísérlete miatt indított eljárást egy 42 éves férfival szemben.

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a 42 éves férfi azért jelent meg a társasházban, mert sérelmezte, hogy az élettársa már hosszabb ideje egy idősebb férfi lakásában van egy kisebb társasággal. A helyszínen szóváltás, majd dulakodás alakult ki a pár tagjai között.

Az elkövető rátámadt a konfliktusba beavatkozó lakóra, és hét alkalommal is megszúrta a 63 éves férfit. A rendőrök rövid időn belül elfogták az elkövetőt. Az emberölés bűntett kísérletével gyanúsított férfit kihallgatták, majd őrizetbe vették. A bíróság elrendelte a gyanúsított letartóztatását.

