Sós: Hosszú kétszer már telítődött az úszással és mindig jól döntött utána

Az úszók szövetségi kapitánya, Sós Csaba az Inforádió Aréna című műsorának volt a vendége, ahol természetesen az volt a téma, mi lesz Hosszú Katinkával.

Sós szerint Hosszút nem kell félteni, mivel korábban már kétszer is telítődött az úszással és a visszavonuláson gondolkozott, aztán mindkétszer nagyon jót húzott, előbb kiment Amerikába tanulni, és világbajnok lett. Majd egy rosszul sikerült olimpia után párjával, Shane Tusuppal kezdett közös munkába, ami három riói aranyat eredményezett.

“Ettől még persze féltjük Katinkát”

– tette hozzá a kapitány.

Aki szerint egyelőre nem lehet megmondani, milyen hatása lesz annak, hogy Hosszú nem csapott bele a felkészülésbe, ezt majd csak a nyári Európa-bajnokság után lehet felmérni. Sós szerdán kommunikált utoljára az úszóval, azt mondta, nem szeretnének rátelepedni, de a többi úszóhoz képest általában többet szokott egyeztetni Hosszúval.

“Váltani lehet és jót húzni is, de Shane-nel olyan párost alkottak, ami a sikeresség garanciája volt.

Sokáig lehetett kételkedni, aztán Rióban mindenkinek választ adtak, ez egy csúcsra járatott páros, sikeresebb, mint bármelyik korábbi az úszásban”

– jellemezte a házaspárt a szakember.

Sós szerint Hosszú tavalyi éve némileg gyengébb volt, mint a 2016-os, de ez érthető, hiszen egy olimpia utáni évről volt szó, ráadásul a nemzetközi szövetség szabályozása miatt nem indulhatott annyi számban a világkupákon, mint korábban. A kapitány azt mondja, Hosszú pszichésen az egyik legerősebb a mezőnyben, és a fájdalomtűrő képessége is magasan az átlag fölé emeli, és biztos abban, hogy az úszással kapcsolatos érzelmei még nem égtek ki.

“Van még itt dolga. Hogy tud-e még innen feljebb lépni? Ha megvédi az olimpiai bajnoki címét, az egyértelműen annak számít.”

Sós emlékeztetett arra, hogy 1970 óta mindössze két olyan világesemény volt, ahonnan a magyar úszók érem nélkül tértek haza, az egyik az 1976-os montreali, a másik az 1984-es Los Angeles-i olimpia volt, de utóbbin a bojkott miatt nem is indultak magyar sportolók. “Hosszú a legjobb úszónk, ő szállítja a legtöbb eredményt, persze, hogy megéreznénk, ha kiválna, de azért vannak mások is, Gyurta Dániel is nyert olimpiát és Cseh László is világbajnokságot”.

A kapitány szerint szakmailag 40 olyan magyar edző van, aki alkalmas lenne arra, hogy Hosszúval dolgozzon, de ebben a kérdésben az úszónak kell dönteni. Mindenesetre Sós azon a véleményen van, hogy az egyedül készülés semmilyen sportágban nem szerencsés.