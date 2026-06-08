Jön a fedélzeti wifi a WizzAir gépeire, amit Elon Musk cége fog biztosítani

Évtizedekig a repülés egyet jelentett a digitális detox-szal: amint az ajtók bezáródtak, a telefon átállt repülő üzemmódba és az internethozzáférés megszűnt. A Wizz Air most hivatalosan is véget vet ennek a korszaknak – olvasható a cég közleményében.

A Wizz Air a diszkont légicégek között elsőként fokozatosan elérhetővé teszi a flottájában a Starlink műholdas internetet 2027-től.

„A diszkont utazás mindig is arról szólt, hogy minél több ember számára legyenek elérhetőek a modern kor adta lehetőségek” – mondta Ian Malin, a Wizz Air kereskedelmi igazgatója. „2027-ben ezt a szemléletet visszük még tovább.

” Utasainknak nem kell választaniuk a megfizethető jegyárak és a megbízható fedélzeti internet között, hogy kapcsolatban maradhassanak a számukra fontos emberekkel, vagy épp a munkájukkal. Büszkék vagyunk arra, hogy a Starlinkkel együttműködve vezető szerepet vállalunk ebben a változásban.

A szolgáltatáshoz szükséges átalakításokat 2027-től kezdik el a Wizz Air flottáján, hogy az utasok gyors és megbízható internetszolgáltatást kapjanak akár 10 kilométer magasságban is.

Máshol is jön a Starlink a repülőkre

Ahogy arról korábban a 24.hu is beszámolt, 2026 második felétől a Lufthansa összes járatát elkezdik felszerelni a Starlink nagy sebességű és ingyenes internetelérésével.

A Elon Muskhoz tartozó Starlinkkel kötött szerződés értelmében ráadásul nemcsak a német légitársaság, hanem a Lufthansa-csoport összes járatán is bevezethetik az újítást. Így a jövőben az Austrian Airlines, a Brussels Airlines, az Eurowings és a Swiss International Air Lines gépein is internetezhetnek majd az utasok a levegőben.

Mi az a Starlink?

A Starlink a SpaceX (Elon Musk űrkutatási magáncége) által üzemeltetett globális műholdas internetrendszer. Ennek célja, hogy a világ bármely pontján – különösen a nehezen elérhető, vidéki vagy infrastrukturálisan elmaradott területeken – nagy sebességű, alacsony késleltetésű szélessávú internetet biztosítson a felhasználóknak.

A Starlink műholdak alacsony Föld körüli pályán, nagyjából 550 kilométeres magasságban keringenek, ez a közelség lehetővé teszi a minimális késleltetést (kb. 25–40 ms), ami a vezetékes internethez hasonló élményt nyújt elfogadható letöltési- és feltöltési sebesség mellett. A folyamatos lefedettséget több ezer apró műholdból álló hálózat biztosítja, az űreszközök folyamatosan adják át egymásnak a stafétát, miközben a Föld felett keringenek.

Hogyan lehet a legjobb otthon a wifi?

Ha pedig már wifi, akkor foglalkozzunk kicsit azzal, hogyan lehet otthon a lehető legjobb vezeték nélküli hálózatunk. A linkelt cikkünkben alaposan körbejártuk az alapokat a sávszélességtől a megfelelő router kiválasztásán át egészen odáig, hogy mire kell figyelni a gyors és megbízható vezeték nélküli hálózat eléréséhez.