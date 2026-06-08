Hiába kért távoltartást áldozata a bicskei gyermekotthon pedofília miatt elítélt volt igazgatója ellen

Áprilisban kiszabadult a bicskei gyermekotthon pedofíliáért elítélt egykori igazgatója. A férfi hosszú éveken át kiskorú fiúkat zaklatott az intézményben. Most megszólalt az otthon két egykori nevelője és egy volt áldozat is az RTL Házon Kívül című műsorában. Bárnai Árpád annak idején nevelőként dolgozott az intézetben, Schmidt Erika élménypedagógusként. Ők álltak a bántalmazott gyerekek mellé, segítettek feltárni a bicskei gyermekotthonban elkövetett szexuális visszaéléseket. Az egyik áldozat hiába kérte távoltartás elrendelését.

Bárnai és Schmidt beszélt korábban arról is, hogy az egykori igazgató helyettesét, K. Endrét nem érdekelte, mi történik a gyerekekkel, az foglalkoztatta, hogy az ügy ne jusson ki az intézmény falai közül. Most mindketten azt mondták: sokkolta őket, amikor látták a tévében, hogy kiszabadult az otthon volt igazgatója, V. János. Az RTL műsorában visszaidézték a történteket, így a férfi egykori közéleti szerepét is. Azt csak találgatni tudták, azóta mi történt vele, mit él át hívő emberként, mert a volt igazgató egyetlen kérdésre sem válaszolt szabadulásakor.

Schmidt Erika azt mondta: szerinte fel sem fogja, mit tett. A műsorban megszólalt Levente is, akit éveken át molesztált „János bácsi”. A fiatalember most 31 éves, sokáig sátorban élt, az influenszertüntetésen gyűjtött pénzből vettek neki egy kis lakást. Nemrég műtötték agydaganattal, jelenleg is pszichiátriai kezelés alatt áll. Moskovics Judit a műsorban az engedélyével felolvasta a levelét arról, ő mit élt át „János bácsi” kiszabadulásakor.

Szomorúság. Harag. Tényleg ennyit ér több tucat tönkretett élet?

Levente felidézte, hogy a volt igazgató bicskei irodája előtt volt egy fakereszt, egy öngyilkos gyerek emlékére.

Vajon az trófea vagy valódi tisztelet, gyász lehetett? Nem tudhatom.

A műsorban Bárnai Árpád és Schmidt Erika egyaránt úgy vélte: a volt igazgató biztosan jobban van, mint egykori áldozatai, akik közül több ma is súlyos traumákkal, pszichés problémákkal és egzisztenciális nehézségekkel küzd. Szerintük az ilyen esetekben automatikusan el kellene rendelni a távoltartást.

Ezt Levente még V. János szabadulása előtt kérvényezte. Néhány napja érkezett meg a határozat, amit Moskovics Judit ismertetett a megrázó riport végén. A bíróság a kérelmet elutasította, nem találta indokoltnak a távoltartást. Levente esetében ugyanis folytatólagosan elkövetett szexuális visszaélés és nem szexuális erőszak miatt ítélték el a volt igazgatót.