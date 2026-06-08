Évi 1,5 millió forintos mínuszban vannak a nők a férfiakhoz képest

Vasárnap, június 7-én járt le a 2023-ban elfogadott európai uniós irányelv átültetésének a határideje, amelynek célja, hogy a tagállamok a bérezés átláthatóságának megteremtésével lépéseket tegyenek a nemek közötti bérszakadék felszámolására. Magyarországon azonban egyelőre nem történik semmi ezen a területen, mert bár az előző kormánynak és országgyűlésnek minden ideje és lehetősége meglett volna a szabályok bevezetésére, mégsem tett semmit.

Az Amnesty International Magyarország kérdésére az új kormány illetékesei elárulták, hogy a korábbi Nemzetgazdasági Minisztérium nem kért haladékot, vagyis a kormány mától csúszásban van, és ha belátható időn belül nem implementálja az irányelvet, kötelezettségszegési eljárásra számíthat.

Évi 1,5 millió forintos mínuszban vannk a nők

A nemek közötti bérszakadékot nézve továbbra is az EU sereghajtói közé tartozik Magyarország.

A 17 százalékos a különbség, amivel átlagosan a nők kevesebbet keresnek,

ami havi nagyjából 130 ezer forinttal kevesebb fizetést jelent átlagban, mint amennyit a férfiak keresnek,

éves szinten pedig mintegy 1,5 milliós mínuszt jelent a nőknek

– vázolta az Amnesty International Magyarország szakértője, Csernus Fanni.

Az irányelv előírásainak minél előbbi és átfogóbb bevezetése létfontosságú azért, hogy a női munkavállalók ne csak arról tudhassanak, ha kevesebbet keresnek, mint a velük azonos vagy azonos értékű pozícióban dolgozó férfi munkatársuk, de a munkahelyüknek kötelessége is legyen felszámolni a jogsértő helyzetet.

Az Amnesty Magyarország közleménye alapján évek óta dolgozik együtt magyarországi cégekkel, munkáltatókkal és szakszervezetekkel a bérszakadék felszámolásán. Az irányelv átültetésére vonatkozó javaslataikat a korábbi és az új kormány illetékeseinek is eljuttatták.

Most már a Tisza-kormány és az új országgyűlés felelőssége, hogy az uniós irányelvben foglaltakat minél előbb és minél teljesebb formában a magyar jogrendszer részévé tegye, és kikényszerítse a szabályok betartását a munkáltatóktól.

Bértranszparencia dióhéjban Az irányelv alapján többek között a munkavállalóknak – személyesen vagy a munkavállalói képviseleten keresztül – joguk van írásban tájékoztatást kapniuk arról, hogy az adott munkavállalói kategóriában nemek szerinti bontásban mekkora az átlagos bérszint. Az egyenlő díjazás elvének érvényesítése céljából a munkavállaló szabadon közzé teheti, hogy mennyit keres, ezt üzleti titokra hivatkozva nem tilthatják meg a számára, a munkáltatóknak pedig nyíltan meg kell mondaniuk, hogy milyen nemi szempontból semleges feltételei vannak a fizetésemelésnek és mekkora kezdő bérre, bérsávra számíthat az állásra jelentkező.

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