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Gazdaság

HVG: Egyetlen éjszakára 4,3 millió forintért szállt meg Szalay-Bobrovniczky Kristóf és egy volt HM-es államtitkár Isztambulban

Kőrös Gábor / 24.hu
24.hu
2026. 06. 08. 11:32
Kőrös Gábor / 24.hu

Tavaly decemberben Isztambulba utazott Orbán Viktor akkori kormányfő Recep Tayyip Erdoğan török elnök meghívására, és vele tartott Szalay-Bobrovniczky Kristóf is. A volt honvédelmi miniszter közösségi oldalán azzal magyarázta az utat, hogy lendületet adnak a 2023 óta tartó stratégiai partnerségnek. A Magyar–Török Felső Szintű Stratégiai Együttműködési Tanács tartott akkor ülést.

A HVG értesülései szerint a stratégiai egyeztetésben elfáradt tárcavezető – az egyik minisztériumi államtitkárral együtt – nem akárhol tért nyugovóra utána: a december 8-ra virradó éjszaka az isztambuli Four Seasons hotelben szálltak meg. Kettejük szállásköltsége a luxushotelben összesen 4,3 millió forintba került.

Mint írták, az eleve költséges Four Seasons hotelen belül sem a „sima” szobát választotta egyikük. A miniszter és az államtitkári szinten lévő útitársa közül egyikük ugyanis a „Palace Bosphorus” elhelyezést választotta, a másikuk érte be az általános Four Seasons-szobával.

A nyilvánosan elérhető szállodafoglalási oldalon valóban megtalálható az isztambuli Four Seasons hotelben egy „Boszporusz-palota-lakosztály”. Ezt egy éjszakára közel 2,5 millió forintért lehet igénybe venni a king méretű ággyal.

A lap megkereste Szalay-Bobrovniczky Kristófot, aki a sajtóügyekért felelős munkatársán keresztül annyit közölt:

Az eseményt nem a Honvédelmi Minisztérium szervezte. A szállásköltségek egy részét a török vendéglátó fél, másik részét pedig a KKM fizette.

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